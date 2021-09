Una testigo, amiga de Verónica Saldaña, madre de los dos mellizos desaparecidos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón (Madrid) puede convertirse en el testimonio más importante para entender algunas claves de este complicado caso, al aportar durante su declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo un dato inédito. En su testimonio,»la declarante cree que (Verónica) fue a Toledo. Verónica le dijo que tenía un contacto de la asociación Infancia Libre» y que «está siendo asesorada por una asociación llamada Infancia Libre, que ha hablado con María Sevilla». Los niños supuestamente están con su madre, pero se desconoce su paradero después de la denuncia interpuesta por su padre José tras su desaparición.

Esta asociación, Infancia Libre, se hizo tristemente famosa en 2019 tras protagonizar algunas falsas denuncias contra padres de niños. Finalmente, la presidenta de la asociación, María Sevilla, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores. Verónica Saldaña ha dicho a OKDIARIO: «No conozco de nada a María Sevilla ni a esa asociación». El primer abogado de Verónica Saldaña en todo el proceso fue el mismo que defendió a María Sevilla en 2019 y 2020, Vicente Tovar, pero ahora ya no defiende a Saldaña.

La testigo durante su declaración contó que «Verónica incluso fingió y se hizo pasar por minusválida para cobrar una ayuda para matricularse en Medicina, que llegó a cobrar por esta ayuda 3.000 euros. Verónica está siendo asesorada por una asociación llamada Infancia Libre, que ha hablado con María Sevilla». Esta nueva pista tiene máxima importancia, porque si se comprueba como cierta daría pie a pensar que la mujer y los niños están recibiendo ayuda por parte de otras personas para permanecer escondidos.

El detonante que empujó definitivamente a la testigo para acudir a los juzgados y declarar fue, según sus propias palabras, un episodio cuando menos surrealista, que aparece en la instrucción: «Verónica también contó a la declarante que José, el padre de los niños, los llevaba a un castillo donde acudían personalidades de Pozuelo de Alarcón, como policías, gente de dinero, jueces, fiscales, que a su vez llevaban allí a sus hijos y hacían orgías». El testimonio de la testigo continúa en la instrucción: «Al escuchar esto, pensó que Verónica había perdido la cabeza y por eso se lo contó a su psiquiatra y que también decidió hablar con José (padre de los niños), con el que llevaba sin hablar dos años. Todo esto, Verónica se lo ha contado delante de los niños aunque esto último se lo ha contado por Signal (una aplicación de mensajería)».

No es el único episodio surrealista que vivió esta familia que acogió a la mujer, su madre y los dos niños durante dos meses de manera altruista, al pensar que todo lo que contaba Verónica era verdad. La denunciante explicó en el juzgado que lo que Verónica había planeado y le contó que «José había perdido las llaves del coche, que en realidad ella se las había robado y estuvo planeando ponerle un GPS al coche de José y seguir sus movimientos para que en el lugar en que estuviera José aparecer ella y llamar a la Policía y denunciar un quebrantamiento por parte de José». Además la testigo continuó en su declaración que figura en la instrucción:»Verónica la chantajeó emocionalmente diciéndole que era la única que podía salvar a los niños (…)».

Denunciada por estafa

No es el único problema al que tendrá que enfrentarse la madre de los mellizos cuando sea localizada. El pasado 13 de septiembre, tras conocerse su huida, Manuel Roldán acudió a la comisaría de Mossos d´Esquadra en la localidad tarraconense de Salou para denunciar que Verónica Saldaña había usado su número de cuenta corriente para hacer pagos por Bizum (una aplicación de pagos inmediata) y pedir un préstamo de 1.200 euros contratado vía telefónica con créditos Welp.

Roldán se enteró cuando le avisaron por teléfono de que no pagaba el préstamo y de que iban a iniciar un proceso judicial contra él por este motivo. Tras el asombro inicial porque él no había pedido ningún préstamo descubrió que el mismo estaba a su nombre, pero el mail aportado en la solicitud era el de Verónica Saldaña, madre de los mellizos desaparecidos.

Para entender todo hay que remontarse al 6 de octubre de 2020, cuando según el denunciante, se encontraba hospitalizado y según la denuncia Verónica Saldaña le pidió el DNI para poder abrir una cuenta bancaria, donde ingresar su nómina. Como el hombre confiaba en ella y la conocía desde hace 20 años quería ayudarla y le dio los datos necesarios. Ahora se enfrenta en total a una deuda de 3.800 euros por un préstamo que no contrató y le faltan unos 6.000 euros de pagos efectuados por Bizum que no ha realizado. En total, cerca de 10.000 euros. Al parecer, los pagos de la aplicación de móvil se corresponderían con deudas que Verónica Saldaña tenía tras la apertura fallida de un centro de estética.

«En realidad comenzó en el verano de 2020 con la pena de los niños, que tenía que pagar a la abogada por transferencia y que como la cuenta la tenía su ex no podía. Después de días con el tema de los abusos y malos tratos. Confié en ella y quería ayudar a los niños», explica Manuel que mantuvo el contacto con la mujer hasta diciembre de 2020, pero cuyo paradero ahora desconoce. La denuncia la interpuso después de intentar hablar con ella en varias ocasiones, en concreto hasta marzo de este año y «decirme que lo iba a solucionar, pero no coger mis llamadas de teléfono», asegura Manuel Roldán.

Hasta el momento la Policía Nacional continúa buscando a los niños y a la mujer para ponerla a disposición judicial y aclarar todos los hechos y los investigadores no descartan nuevas vías de investigación.