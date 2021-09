Una amiga de Verónica Saldaña, madre de los dos niños desaparecidos en Pozuelo de Alarcón (Madrid), declaró como testigo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 9 de agosto de 2021 para ratificar lo que había declarado en la comisaría de la Policía el día 5 de agosto sobre la desaparición de los menores. Defendió que la progenitora de los menores le aseguró que «quería conseguir unos pasaportes falsos».

La mujer comienza declarándose amiga de Verónica y explica que había hablado con el padre de los mellizos, Jorge e Izán, unos días antes. También declaró para probar su grado de amistad que «Verónica ha convivido dos meses en su casa junto con los niños y la madre de ella». «Era el 2 de mayo y se fue unos días antes de que le pusieran a Verónica la orden de busca y captura. Los niños y la madre de Verónica siguieron en su casa unos días más, pero Verónica se marchó un martes o un miércoles de esa semana. La orden de detención se puso un sábado. Los niños se fueron el viernes por la noche en que Verónica acudió a declarar», asegura.

La testigo declaró en el juzgado también que ya no tenía contacto con la madre y los niños: «Hace unos 15 días Verónica me dijo que se encontraba en una casa en Granada, que la casa estaba en mal estado y era insalubre, que los niños estaban pasándolo muy mal y que era urgente sacar a los niños de allí. Verónica no está con los niños, es su madre la que se ocupa de ellos (…). Desconozco el paradero de los niños, creo que Verónica está en Pozuelo de Alarcón, hace días visité a Verónica en Pozuelo y no estaban los niños con ella. No sé si Verónica conoce que he acudido a Pozuelo a declarar».

La mujer, vecina de Madrid, afirmó también que durante el tiempo que los niños estuvieron en su casa no salieron «a la calle en dos meses» y que «sólo tuvieron contacto» con su hijo. «Verónica tiene un problema autoinmune y de salud, pero no le llevan tratamiento médico en Tarragona», asegura. Además, dice que había acudido voluntariamente a declarar «para proteger a los niños» aunque en principio decidió defender a Verónica a pesar de su «larga historia de estafas y mentiras», pero que «por el bien de los niños» ha decidido declarar ante el juzgado.

La declarante, casada y madre de familia, sí aclaró que vio «una indiferencia y desprecio público hacia Verónica por parte de su marido» y ella le animó a separarse, pero no porque su marido «fuera un pederasta ni hubiera agredido a Verónica» e inmediatamente dijo algo que despertó todas las alarmas, tanto en comisaría como en el juzgado: «Verónica me dijo que estaba intentando conseguir unos pasaportes falsos para salir de España. Tenía un contacto conseguir unos pasaportes e irse a Sudamérica, pues allí hablaban castellano».

El supuesto plan de huida de la mujer con los dos niños desaparecidos también incluía la posibilidad de hacerlo por Francia, incluso según la testigo, «le comentó a ella y a su marido que una opción era salir por Francia en dos coches distintos para que no reconocieran que eran mellizos» y explicó que no tenía ‘pantallazos’ de esas conversaciones porque «Verónica le hace escribir a través de Signal y borra las conversaciones cada 18 segundos» y sentenció que «cree que Verónica quiere huir y si no lo ha hecho es porque no tiene medios económicos». La declaración de esta amiga «arrepentida» es muy extensa y ocupa casi seis folios, ofreciendo datos médicos sobre ella misma y también sobre las medicinas que supuestamente tomaría Verónica mientras estuvo en su casa y que se llevó consigo cuando se fue.