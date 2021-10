Pilar Jacome se sienta en el banquillo este jueves en Valencia casi dos años después de que su hijo descuartizara el cadáver de la joven Marta Calvo después de pasar con ella una noche de sexo y consumo de cocaína desenfrenado y mortal. Los investigadores están convencidos de que Jorge Ignacio Palma fue el responsable de la muerte de Marta a través de prácticas sexuales combinadas con el uso de drogas con las que él sabía que ponía en peligro de muerte a la chica. La carta que el acusado llevaba encima el día que se entregó y que hoy muestra este periódico, las contradicciones con testigos del caso y la sospecha del dueño de la casa en la que se produjeron los hechos ha llevado al juzgado a aceptar que Pilar sea interrogada de nuevo ante la sospecha de que pudiera saber más de lo que contó. Esta mujer llegó a Valencia a visitar a su hijo menos de 24 horas después de que éste provocara la muerte y descuartizara a Marta Calvo.

La noche del 7 de noviembre de 2019 Marta Calvo murió en la localidad valenciana de Manuel. La casa estaba alquilada por Jorge Ignacio Palma, el hombre que la contactó y con quien pasó la noche hasta que murió. El mismo hombre que la descuartizó al día siguiente después de salir a comprar una sierra y bolsas de basura. Palma asegura que Marta falleció de manera accidental, por una sobredosis. El tiempo y el testimonio de casi otra docena de víctimas han revelado el modus operandi de un monstruo que disfruta introduciendo piedras de cocaína en las cavidades íntimas de las mujeres y poniendo en serio peligro su vida, como demostró la muerte de Marta. El caso está policialmente cerrado a falta de dos flecos. Uno crucial, sobre todo para el descanso de la familia de Marta: aún no se ha encontrado su cadáver. El otro detalle por aclarar es si la madre de Jorge Ignacio Palma tuvo conocimiento de lo que su hijo hizo horas antes de que ella llegara a Valencia a visitarlo el 8 de noviembre.

Por eso el juzgado que instruye la causa la ha citado a declarar como testigo, cuya condición le obliga a decir verdad, aunque también está exonerada de declarar contra su propio hijo, pero eso es algo que depende exclusivamente de ella. Y esto, ¿por qué sucede casi dos años después del crimen y de la primera declaración de Pilar Jacome? Porque el juzgado ya no puede darle la espalda a los argumentos indiciarios que le han puesto sobre la mesa durante todo este tiempo.

El primero de ellos se trata de las contradicciones encontradas en la causa entre lo que Pilar declaró a la Guardia Civil y lo que contaron los caseros de una vivienda distinta a la de la escena del crimen que tenía alquilada su hijo. Estas personas hablaron con Pilar después de que la madre de Marta Calvo llegara hasta ellos orientada por otros vecinos como los caseros del último hombre que había estado con su hija. Los caseros llamaron durante dos días consecutivos a la madre de Jorge Ignacio para que éste aclarara el asunto con la Guardia Civil. Pilar habló por última vez con su hijo el 13 de noviembre y no volvió a saber de él, según ella, hasta que se entregó el 4 de diciembre. La duda es por qué Pilar no llamó a la Guardia Civil nada más saber que la madre de una chica buscaba a Jorge Ignacio por la desaparición de su hija y sobre todo si lo aconsejó en algún sentido.

Esta última duda se basa en la última carta escrita por Jorge Ignacio Palma antes de entregarse a la Guardia Civil y cuya copia obra en poder de OKDIARIO. La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, último día que madre e hijo hablaron antes de desaparecer durante casi un mes. La carta no deja de ser una confesión conveniente en la que Palma se descarga de responsabilidad y en la que menciona varias veces a su propia madre. Una de estas menciones destaca sobre el resto: “Escribo esto para narrar lo sucedido y dejar prueba de que mi madre no tuvo nada que ver ni supo de este hecho tan terrible que me ocurrió”. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que las recurrentes menciones a la madre, sobre todo esta última, hacen más que necesario fijarse en el papel de una mujer que vuela desde Baleares a ver a su hijo horas después de que éste perpetre un crimen y haya limpiado el escenario a conciencia sin dejar prácticamente ni rastro de un terrible descuartizamiento.

Pero si hay un indicio que hace necesario que Pilar Jacome declare es el que se cristalizó en marzo de 2020. Aquel día, el propietario de la casa en la que Palma presuntamente mató a Marta Calvo se presentó en dependencias de la Guardia Civil. El hombre aseguraba llevar mucho tiempo dándole vueltas a una idea basada en lo que sucedió en los días posteriores a la desaparición de la chica y la llegada de la madre de Jorge Ignacio a Valencia: “creo que la madre de Jorge era conocedora de todo lo sucedido”, declaró ante los agentes. Veremos que dice Pilar a todo esto.