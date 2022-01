Nueva foto para la infamia en ese carrera del PSOE para blanquear a Bildu, partido convertido en socio preferente de Pedro Sánchez y de cuyo apoyo depende la supervivencia del presidente socialista en La Moncloa. Eneko Andueza, nuevo secretario general de los socialistas vascos, se ha reunido este miércoles con Arnaldo Otegi en la sede de la formación proetarra, en Bilbao. Un gesto inédito del que los socialistas han presumido, difundiendo las imágenes entre ambos con el mensaje: «Cumplimos».

El encuentro se produce en pleno debate por la contrarreforma laboral del Gobierno socialcomunista, que genera grandes reticencias en Bildu. Desde hace días, Moncloa trata de salvar la aprobación de su reforma legislativa buscando el apoyo de sus socios de investidura, entre ellos la formación de Arnaldo Otegi, que exigen modificaciones de calado.

Pero, más allá, el PSOE corrobora así a los proetarras como aliados de primer orden. Un perfil que ya se ha demostrado en algunas votaciones decisivas para la supervivencia de Pedro Sánchez, como la investidura o los Presupuestos Generales del Estado. Desde el PSOE vasco se ha afirmado que el encuentro se enmarca en la ronda de contactos que realiza la nueva dirección con partidos, organizaciones sindicales y agentes sociales vascos.

La reunión se produce apenas un mes después de que Otegi -cuyo historial ha estado ligado a ETA desde su incipiente juventud- promoviese al ex jefe de la banda, David Pla, el encapuchado que leyó el último comunicado de la banda terrorista en 2011, como responsable del Marco de Orientación Estratégica (vicesecretaría tercera) de Sortu, el partido que representa la espina dorsal de Bildu. Pla comenzó sus vínculos con ETA a través del terrorismo callejero, fue detenido en Francia en 2015 y actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares.

Pla y Otegi compartieron carrera en la banda terrorista. El hoy dirigente de Bildu fue condenado por la Audiencia Nacional en 1989 a seis años de cárcel por el secuestro en 1979 del director de la fábrica de Michelin Luis Abaitua, pena que cumplió entre 1987 y 1993. Según la sentencia, actuó «dando cumplimiento a las consignas y órdenes recibidas de la cúpula de ETA». Volvió a ser condenado a pena de cárcel tras ser condenado en 2012 por intentar reconstruir el partido ilegalizado Batasuna bajo las órdenes de ETA.

El anfitrión del líder de los socialistas vascos en la reunión de este miércoles en Bilbao nunca ha condenado la violencia etarra. La pasada Navidad se fotografió con una biografía hagiográfica de Domingo ‘Txomin’ Iturbe, el terrorista que estuvo al frente de ETA durante su etapa más sangrienta, los llamados “años de plomo” (1978-1980), con más de 200 víctimas mortales.

Desde que Bildu se ha convertido en un aliado decisivo para Sánchez, los gestos por parte del Gobierno han sido continuos. Entre las decisiones más visibles está el acercamiento de presos de ETA, cuyo traslado a cárceles próximas al País Vasco y Navarra culminó el pasado noviembre. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió entonces que todos los internos terroristas se encuentran ya a menos de 200 kilómetros de su casa.

El Gobierno, además, se ha mantenido de perfil en los homenajes a etarras y ha evitado tomar medidas, como le exige la ley. De hecho, hace unos días, Podemos, socio de Pedro Sánchez, salió a la calle para apoyar las casi 200 concentraciones que pedían beneficios penitenciarios para los etarras y el acercamiento definitivo de todos ellos a las cárceles vascas.

El nuevo líder de los socialistas vascos, hombre de la máxima confianza de Sánchez, nunca ha ocultado su blanqueamiento de los proetarras. De hecho, poco después de asumir el cargo, abrió la puerta a un Gobierno de coalición con este partido tras las próximas elecciones autonómicas: «El tiempo nos dará las claves de si estamos o no preparados para cosas grandes».

«Espacios de acuerdo»

En otra ocasión, Andueza consideró una «muestra de normalidad» las relaciones de Sánchez con Bildu y recordó que la formación mantiene contactos con los proetarras desde hace tiempo.

«Es algo que ocurre día a día en el País Vasco», destacó. «Sé que habrá partidos que les parezca poco menos que mentar al diablo pero eso es normalidad», añadió.

Explicó que «en Madrid las cosas se ven con otra perspectiva». «Pero hemos hecho pedagogía, hemos dialogado mucho con nuestros compañeros en Madrid y lo que va a hacer el PSOE es lo que se debe hacer en democracia que es hablar con todos los partidos», señaló Andueza.

Incluso, sobre una comparación entre Bildu y Vox, consideró que ambos partidos no tienen nada que ver. «Vox no es de mi devoción, equipararlos no es lo correcto. Vox es un partido de extrema derecha y aún estando en las Cámaras democráticas entre todos tenemos que conseguir erradicarlo de alguna manera. Nada bueno trae que Vox esté en los Parlamentos», afirmó.

Sobre Bildu, por el contrario, se mostró amable. «Tiene aún pasos que dar, somos conscientes de ello, que espero que en poco tiempo los den y de alguna manera consigamos una normalidad. Equipararles nada bueno nos trae», afirmó. Añadió que se siente más identificado con el partido proetarra. «Es progresista y de izquierdas y tenemos espacios de acuerdo», sentenció.