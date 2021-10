Eneko Andueza, el candidato que cuenta con el favor de Ferraz para liderar el PSE-EE tras la marcha de Idoia Mendia, defendió que Castilla-La Mancha «es una nación». «El concepto de nación es muy amplio y pueden existir tantos conceptos como queramos», afirmó en una entrevista, en 2019, en Radio Euskadi.

El recambio de Mendia por Andueza, que ya ha formalizado su precandidatura, se da prácticamente por seguro ya que sigue la línea de su antecesora y se supone el relevo natural al frente de la Secretaría General de los socialistas vascos. Con una amplia trayectoria política, y afiliado al PSOE desde los 17 años, Andueza es actualmente el portavoz del PSE en el Parlamento vasco y líder del partido en Guipúzcoa.

«Hay tantas naciones como cada cual quiera. El concepto de nación es muy amplio y pueden existir tantos conceptos como queramos. Se trataría de definirlo un poco más y lograr una definición en que todos nos sentamos a gusto. Castilla-La Mancha es una nación, ¿por qué no? Tiene sus particularidades, su cultura y cuestiones que la diferencian de otras comunidades. Puede profundizar en su autogobierno y tendrán un autogobierno conforme a su identidad», señaló Andueza en la citada entrevista.

Andueza, preguntado entonces por las cesiones de Pedro Sánchez en la negociación con los separatistas, criticó que algunos compañeros de partido viesen esas cuestiones «de modo muy particular». «Decirles que vean mundo sería muy irrespetuoso, no lo diré, pero creo que sería bueno que se fijasen en Cataluña y Euskadi para ver cómo se consolida la democracia, con diálogo y empatía. No entiendo la posición de algunos compañeros míos, aún tenemos que hacer mucha pedagogía interna», apuntó.

«Normalidad» con Bildu

Asimismo, consideró una «muestra de normalidad» las relaciones de Sánchez con Bildu -que entonces negociaba su investidura- y recordó que la formación mantiene contactos con los proetarras desde hace tiempo.

«Es algo que ocurre día a día en el País Vasco», destacó. «Sé que habrá partidos que les parezca poco menos que mentar al diablo pero eso es normalidad», añadió.

Explicó que «en Madrid las cosas se ven con otra perspectiva». «Pero hemos hecho pedagogía, hemos dialogado mucho con nuestros compañeros en Madrid y lo que va a hacer el PSOE es lo que se debe hacer en democracia que es hablar con todos los partidos», señaló Andueza.

Incluso, sobre una comparación entre Bildu y Vox, consideró que ambos partidos no tienen nada que ver. «Vox no es de mi devoción, equipararlos no es lo correcto. Vox es un partido de extrema derecha y aún estando en las Cámaras democráticas entre todos tenemos que conseguir erradicarlo de alguna manera. Nada bueno trae que Vox esté en los Parlamentos», afirmó.

Sobre Bildu, por el contrario, se mostró amable. La formación de Otegi, según Andueza, «tiene aún pasos que dar, somos conscientes de ello, que espero que en poco tiempo los den y de alguna manera consigamos una normalidad. Equipararles nada bueno nos trae». Añadió que se siente más identificado con el partido proetarra. «Es progresista y de izquierdas y tenemos espacios de acuerdo», sentenció.