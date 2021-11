«Si quiere se lo digo veinte veces, con Bildu no vamos a pactar». La promesa de Pedro Sánchez a un periodista en 2015 hace tiempo que la realidad refutó como falsa. Sin embargo, las alianzas del PSOE con los albaceas del proyecto político de ETA no se circunscriben en exclusiva al Congreso de los Diputados, donde sus cinco escaños mantienen con respiración asistida al presidente del Gobierno. El nuevo líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha abierto este martes la puerta a un Gobierno de coalición con los bildutarras tras las próximas elecciones autonómicas: «El tiempo nos dará las claves de si estamos o no preparados para cosas grandes».

El socialismo vasco mantiene acuerdos con EH Bildu en municipios guipuzcoanos como Irún o Eibar. La vía que ahora abre Andueza tiene un objetivo más elevado: el Gobierno vasco, presidido por Iñigo Urkullu (PNV), pero donde el PSE participa como socio de coalición. Una oportunidad que se presenta, a su juicio, por la declaración de los bildutarras expresando a las víctimas de ETA «pesar y dolor por el sufrimiento padecidos», según ha explicado el actual portavoz de los socialistas en el Parlamento vasco en una entrevista en Euskadi Irratia.

«En las próximas elecciones se verá qué fuerza dan los ciudadanos a cada uno y, a partir de ahí, veremos para qué queremos gobernar. Si hay posibilidades de firmar un pacto con otros, lo exploraremos, pero antes hay que ver para qué y no con quién. Nosotros siempre buscaremos la estabilidad, porque para el PSE es fundamental», ha asegurado Andueza, que se convertirá en el nuevo secretario general de la formación tras el congreso que se celebra el próximo fin de semana.

Las palabras de Andueza llegan días después de que Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, en una entrevista con Pablo Iglesias para CTXT, asegurara que su partido está dando pasos para gobernar el País Vasco con los socialistas. «Sin duda estamos allanando el camino para hacer normal lo que en la vida política y social ya es normal», afirmó tras citar la colaboración que ya mantienen en el ámbito municipal.

Andueza llega al cargo marcando distancias con el PNV y, por tanto, abonando el terreno para un cambio de alianzas del que también formaría parte Elkarrekin Podemos y que daría un vuelco al mapa político del País Vasco, donde los herederos de ETA nunca han formado parte del Ejecutivo autonómico pero ya son la segunda fuerza política. «Si al PNV no le gustan algunas cosas que digo, a mí tampoco algunas de las que dicen ellos, y eso en el juego político y en democracia es normal», ha manifestado antes de añadir que no está en riesgo la coalición que socialistas y peneuvistas mantienen en el País Vasco desde la celebración de las elecciones de julio de 2020.

El sustituto de Idoia Mendia al frente de lo socialistas vascos defiende que «el concepto de nación es muy amplio y pueden existir tantos conceptos como queramos». Así, el único problema, a su juicio, es alcanzar una definición «en la que todos nos sintamos a gusto». «Castilla-La Mancha es una nación, ¿por qué no? Tiene sus particularidades, su cultura y cuestiones que la diferencian de otras comunidades. Puede profundizar en su autogobierno y tendrán un autogobierno conforme a su identidad», defendió en una entrevista en Radio Euskadi en 2019.