El número cuatro de Inés Arrimadas en la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Aragón, Daniel Pérez Calvo, suspende incluso entre los propios votantes de la formación naranja tras las irregularidades destapadas OKDIARIO. Así lo atestigua un sondeo interno de Cs en Zaragoza al que ha tenido acceso este periódico. Pérez Calvo es una figura cuestionada internamente, que ha motivado dimisiones y bajas de afiliados.

Según esta encuesta, elaborada por Electocracia con carácter «confidencial», el también portavoz de Cs en las Cortes de Aragón suspende entre todos los votantes, también los propios de Cs (4,93). Pérez Calvo, vicesecretario general de Ciudadanos, no llega al aprobado en la valoración de líderes del Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes de Aragón incluida en este sondeo realizado en la capital aragonesa. No ocurre lo mismo con el portavoz del PP en la Cámara autonómica y ex presidente regional, Luis María Beamonte, que sí aprueba entre los votantes populares y de Vox.

OKDIARIO ha revelado que Daniel Pérez, periodista de profesión y actual vicesecretario general, cobró un sueldo del partido en 2019 al dejar su empresa para ser candidato autonómico. Y lo hizo desde antes de las primarias internas (donde se enfrentó a otros ocho aspirantes).

También percibió y percibe dietas como miembro de la Ejecutiva, pero no las especificó con cifra alguna en su declaración de bienes en el portal de transparencia de las Cortes de Aragón, donde es portavoz (otros cargos de la Ejecutiva sí lo hacen). Además, su afiliación a Cs fue alterada para ir en la lista de Arrimadas en las primarias de 2020, pues no cumplía con la antigüedad mínima. Unos hechos que provocaron dimisiones de cargos del partido y bajas de afiliados tras la falta de explicaciones convincentes.

Fernández, mejor valorada

Otro dato que deja este sondeo es que mientras Daniel Pérez suspende entre todos los votantes, es decir, entre los propios de Cs (4,93) y los del PP (4,95), su compañera Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza y líder de Cs en el Ayuntamiento de la capital, es mucho mejor valorada que su coordinador autonómico al sacar un 5,88 entre los votantes de Cs y un 6,22 entre los del PP.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza y recién elegido presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, aparece como el líder mejor valorado, por encima del presidente regional, el socialista Javier Lambán, que obtiene una puntuación de 5,4. En concreto, entre los votantes del PP alcanza hasta un 8,22. Además, Azcón saca mejor nota entre los votantes de Cs (6,97) que el propio líder de los naranjas que suspende con el citado 4,93. Entre los votantes de Vox, el alcalde popular obtiene un 7,24 y también aprueba entre los del PSOE con un 5,2.

Fuentes de Cs lamentan que Daniel Pérez venga apostando por un «centro liberal aragonés» para tratar de contrarrestar las bajas sufridas, buscando incorporaciones de regionalistas de la órbita del PAR, socio preferente del socialista Lambán.