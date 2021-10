Críticos de Ciudadanos han exigido este miércoles al partido una investigación sobre la candidatura falseada de la presidenta Inés Arrimadas -revelada por OKDIARIO- a las Primarias de 2020. La plataforma Renovadores C’s, que aglutina a afiliados, ex afiliados y simpatizantes de la formación naranja, ha reclamado a través de las redes sociales la apertura de un proceso para esclarecer la alteración de las fechas de afiliación de dos miembros de la lista de Arrimadas: Daniel Pérez, vicesecretario general y líder de Cs en Aragón, y Joan Mesquida, ex diputado por Baleares, ya fallecido.

Una maniobra con la que, según las fuentes internas consultadas, la candidatura oficialista, dado el tirón de ambos en las filas naranjas, pretendía tener más apoyos frente a la lista encabezada por el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

«Desde Renovadores C’s exigimos una investigación de la que formemos parte para aclarar si, como dice la noticia, se falseó la fecha de afiliación de Daniel Pérez. La regeneración y transparencia empieza por la propia casa y los afiliados lo merecen», ha escrito en las redes sociales Antonio Espinosa, ex diputado de Cs en el Parlamento de Cataluña, en representación de dicha corriente crítica.

Desde @CRenovadores exigimos una investigación de la que formemos parte para aclarar si, como dice la noticia, se falseo la fecha de afiliación de @DanielPerezCs.

OKDIARIO publicó este miércoles, según la documentación en poder de este periódico, que Daniel Pérez se afilió al partido el 25 de junio de 2o19, día en que él mismo lo anunció en redes sociales. Sin embargo, su ficha fue modificada en los registros informáticos del partido, retrasando su afiliación al 18 de febrero de 2019, para cumplir así con los seis meses de antigüedad a la convocatoria de la Asamblea General contemplados en los Estatutos y en su Reglamento precongresual. Su situación censal pasó a ser la de «apto» para formar parte de la lista oficialista al Comité Ejecutivo.

En cuanto al expediente de Joan Mesquida, ex director de la Policía y la Guardia Civil, también se afilió el 25 de junio de 2019, según figura en los registros a los que ha accedido OKDIARIO. Pero esta fecha también fue falseada, apareciendo como «apto» con un alta ficticia el 26 de febrero de 2019.

Se da la circunstancia de que otros cuatro miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos se afiliaron en fechas muy próximas al 25 de julio, pero no fueron en la lista de Arrimadas porque no cumplían con la antigüedad mínima de seis meses. En sus ficheros informáticos, a tenor de dicha documentación, apareció de hecho la siguiente inscripción sobre su situación censal: «No apto. Antigüedad como afiliado inferior a 6 meses a 30/11/2019».

Estos cuatro miembros fueron Edmundo Bal, actual vicesecretario general, portavoz de la Ejecutiva y del Grupo Parlamentario en el Congreso, la diputada Sara Giménez, el europarlamentario José Ramón Bauzá y la coordinadora provincial de Ciudadanos en Guadalajara, Ángeles Rosado.

El 11 de mayo de 2020, pasada ya la V Asamblea y con el control del partido, Arrimadas anunció cuatro incorporaciones al Comité Ejecutivo de perfiles que no habían formado parte de su candidatura a las primarias, precisamente, por dicha razón, porque no cumplían con la antigüedad mínima exigida para el sufragio activo. La propia Inés Arrimadas señaló que estos nombres ya habían anunciado que se incorporarían al equipo de la Presidencia cuando «cumplieran el requisito de estar unos determinados meses afiliados».

Estas cuatro incorporaciones son reveladoras. ¿Por qué Daniel Pérez y Joan Mesquida fueron en la lista de Arrimadas y Edmundo Bal y los otros tuvieron que esperar a cumplir unas semanas más de afiliación para poder entrar en la Ejecutiva? La respuesta, según fuentes internas, reside en que el círculo de Inés Arrimadas creía que Daniel Pérez y Joan Mesquida podían generar amplios apoyos a la candidatura de la presidenta naranja frente a la de Igea, a la que acabó ganando en la votación de los días 7 y 8 de marzo de 2020.

Un año antes

De hecho, Daniel Pérez ya había sido elegido candidato de Cs en las autonómicas de Aragón un año antes en unas primarias celebradas en marzo de 2019 y a las que se pudo presentar como independiente -sin estar afiliado- porque lo autorizó el Consejo General de los naranjas.

Desde la dirección de Arrimadas esgrimen que «la Comisión de Garantías y la Secretaría de Organización son quienes velan por este tipo de procesos», siendo Garantías la instancia «responsable» y «quien valida cualquier participación». Además, tales fuentes oficiales añaden que «los portavoces o candidatos siguen sus recomendaciones».