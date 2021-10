Crisis en Ciudadanos Aragón y dimisiones tras las revelaciones de OKDIARIO sobre el líder de la formación naranja en esta comunidad, Daniel Pérez Calvo, a su vez secretario de Comunicación y número cuatro de la Ejecutiva de Inés Arrimadas.

Este periódico ha revelado que Daniel Pérez, periodista de profesión y actual vicesecretario general, cobró un sueldo del partido en 2019 al dejar su empresa para ser candidato autonómico. Y lo hizo desde antes de las primarias internas (donde se enfrentó a otros 8 aspirantes). También percibió y percibe dietas como miembro de la Ejecutiva pero no las especificó con cifra alguna en su declaración de bienes en el portal de transparencia de las Cortes de Aragón, donde es portavoz (otros cargos de la Ejecutiva sí lo hacen); y su afiliación a Cs fue alterada para ir en la lista de Arrimadas en las primarias de 2020, pues no cumplía con la antigüedad mínima.

Entre los dimisionarios se encuentran la diputada autonómica Susana Gaspar, que ha dejado su cargo orgánico como responsable de Afiliados en la Junta Directiva de la Agrupación de Zaragoza-Cesaraugusta pero mantiene su afiliación y su acta. También ha firmado el comunicación de su dimisión el coordinador, Jesús Alegría, y el resto de cargos de la Junta. Y lo mismo ha ocurrido en Ebro Altabás y Salduba. Es decir, han dimitido en bloque casi la totalidad de las direcciones de Zaragoza capital.

Ya la semana pasada, dirigentes de Ciudadanos en Aragón elevaron un escrito a la dirección nacional del partido naranja para que dé explicaciones sobre la situación de Daniel Pérez a raíz de las diversas informaciones publicadas por OKDIARIO. Las quejas se hicieron llegar desde al menos media docena de agrupaciones, repartidas por Zaragoza capital, Calatayud, Caspe y la comarca de Valdejalón.

«Falta de explicaciones»

A través de un comunicado, los dimisionarios subrayan este lunes sobre Daniel Pérez que «sus decisiones, actuaciones y falta de explicaciones dañan la imagen del partido y van en contra de los niveles de integridad y comportamiento ético que el partido quiere alcanzar».

En este sentido, remarcan que «la falta de explicaciones públicas a los afiliados y a la sociedad por el coordinador autonómico de Ciudadanos Aragón y Vicesecretario general de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, sobre las graves acusaciones publicadas por la prensa y las consiguientes dudas que genera sobre su comportamiento ético, unidas al continuo intento de bloqueo de la acción de las agrupaciones de Ciudadanos», han llevado a estos cargos a presentar su dimisión.

«Agravio comparativo»

De este modo, consideran que las actuaciones de Pérez Calvo, amparadas desde la Ejecutiva de Arrimadas, han dañado la credibilidad e imagen de Cs en Aragón. Por ejemplo, respecto al sueldo que percibió como «asesor» de Cs durante las primarias internas para ser cabeza de lista en las autonómicas de 2019, estos dimisionarios destacan: «Sin ser un ilícito, no parece ético que uno de los ocho candidatos que se presentaban a las primarias del partido en Aragón cobrara del partido, pues resulta un agravio comparativo con los otros siete candidatos, que no cobraron un euro de Ciudadanos. Hecho que, además, habría ocultado a los afiliados y no se recoge en su declaración de actividades previas y de ingresos a las Cortes de Aragón», añaden, cuestionando así su transparencia.

Cabe recordar que hay un precedente de actuación irregular en Ciudadanos Aragón. Fue el caso de José Luis Juste, diputado en las Cortes de de esta región en la anterior legislatura que dimitió tras conocerse que dirigía una empresa en Panamá y obvió la información en su declaración de actividades de las Cortes.

Desde el equipo de Daniel Pérez aseguran que no hay ninguna ilegalidad y que no está obligado a desvelar dichas dietas al no tratarse de una «retribución» formalmente. Además, esgrimen que el portavoz sí informó a las Cortes el pasado mayo, mediante un escrito disponible como declaración de actividades, de percibir «únicamente indemnizaciones compensatorias» como integrante de la dirección naranja.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes internas de Cs, las agrupaciones de Zaragoza capital que han dimitido representan a más de 300 afiliados, es decir, a la mitad de la militancia naranja en Aragón.