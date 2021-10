Dirigentes de Ciudadanos en Aragón han elevado un escrito a la dirección nacional del partido naranja para que dé explicaciones sobre la situación de Daniel Pérez, vicesecretario general de Inés Arrimadas y líder de la formación en esta comunidad, a raíz de diversas informaciones publicadas por OKDIARIO. Las quejas se han hecho llegar ya desde al menos media docena de agrupaciones, repartidas por Zaragoza capital, Calatayud, Caspe y la comarca de Valdejalón.

Este periódico ha revelado que Daniel Pérez, periodista de profesión, cobró un sueldo del partido en 2019 al dejar su empresa para ser candidato autonómico. Y lo hizo desde antes de las primarias internas (donde se enfrentó a otros 8 aspirantes). También percibió y percibe dietas como miembro de la Ejecutiva pero no las especificó con cifra alguna en su declaración de bienes en el portal de transparencia de las Cortes de Aragón, donde es portavoz (otros cargos de la Ejecutiva sí lo hacen); y su afiliación a Cs fue alterada para ir en la lista de Arrimadas en las primarias de 2020, pues no cumplía con la antigüedad mínima.

El escrito en cuestión, suscrito por dirigentes de distintas agrupaciones de Aragón, señala que «muchos afiliados» de las mismas «se han puesto en contacto con las juntas de la agrupaciones y con los coordinadores firmantes, manifestando su desasosiego por una serie de noticias periodísticas que han aparecido en los medios de comunicación y que afectan a nuestro coordinador autonómico».

En esta comunicación dirigida al Comité Ejecutivo que preside Inés Arrimadas subrayan que «no tienen argumentos válidos para exponer a los afiliados sobre los hechos periodísticos expuestos y que afectan a nuestro coordinador autonómico».

«Agravio comparativo»

Por ello, reclaman alguna respuesta de la cúpula naranja ante la «gravedad» de las informaciones, donde se atribuyen al partido irregularidades como «manipular la fecha de afiliación de nuestro coordinador autonómico, pagar dinero por asesoría política antes de las elecciones primarias a nuestro coordinador autonómico, realizando un agravio comparativo con el resto de candidatos que se postulaban a dichas primarias en Aragón, y ocultar diferentes percepciones monetarias en la declaración de bienes que se entrega en las Cortes de Aragón por parte de nuestro coordinador autonómico».

En este contexto, tales cargos de Ciudadanos han solicitado «al Comité Ejecutivo del Partido, al Comité Autonómico de Aragón y a nuestro coordinador autonómico, que a fin de poder responder a las preguntas de los afiliados y la ciudadanía al respecto de estas informaciones se les den explicaciones».

Precedente

Cabe recordar que hay un precedente de actuación irregular en Ciudadanos Aragón. Fue el caso de José Luis Juste, diputado en las Cortes de de esta región en la anterior legislatura que dimitió tras conocerse que dirigía una empresa en Panamá y obvió la información en su declaración de actividades de las Cortes.

El caso de Juste, que fue muy sonado, desveló que la empresa Balboa y Servicios SA, con actividad en Panamá, y en la que aparecía como director, pertenecía a su hermano, que era residente en dicho país desde años atrás.

Juste manifestó que fue «designado director para proteger los intereses familiares en el caso de que mi hermano sufriera algún percance que le impidiera ejercer su responsabilidad en la empresa». También dijo que «jamás» había invertido ni recibido dinero alguno. Sin embargo, seguidamente, anunció su dimisión como diputado y de todos sus cargos orgánicos en Cs.

Por su parte, Daniel Pérez no ha hecho pública la cuantía que percibe por las dietas (o indemnizaciones) como miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, si bien desde su equipo aseguran que no hay ninguna ilegalidad y que no está obligado a desvelar tal cantidad al no tratarse de una «retribución» formalmente. Además, recalcan que el portavoz sí informó a las Cortes el pasado mayo, mediante un escrito disponible como declaración de actividades, de percibir «únicamente indemnizaciones compensatorias» como integrante de la dirección naranja.