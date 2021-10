Daniel Pérez, número cuatro de Inés Arrimadas en Ciudadanos, no ha declarado en el portal de transparencia de las Cortes de Aragón, donde es diputado y portavoz de los naranjas, las dietas percibidas como miembro del Comité Ejecutivo de Cs. En cambio, su compañera de grupo, ex portavoz en esta Cámara y ex miembro de la Ejecutiva de Cs, Susana Gaspar, sí lo hizo. También lo hicieron en el Congreso la propia Arrimadas o el diputado Jose María Espejo-Saavedra.

El actual vicesecretario general de Cs y secretario de Comunicación de la dirección de Arrimadas considera que tales dietas o «indemnizaciones» no son retribuciones propiamente dichas y no da cuenta del importe de las mismas en su declaración de bienes y rentas en las Cortes de Aragón, a diferencia de la transparencia de otros miembros de su partido.

En concreto, tras las autonómicas de 2019, cuando Gaspar se convirtió en diputada de este mandato rellenó la debida declaración de bienes y rentas como parlamentaria y reflejó haber ingresado 3.600 euros en concepto de «Indemnización por asistencia (Ciudadanos)». El formulario precisa que «las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración». Gaspar formó parte del Comité Ejecutivo durante la etapa de Albert Rivera. En su caso, cobraba 300 euros al mes en dietas por ello.

Declaración actualizada de Daniel Pérez sin las dietas de Cs.

Por su parte, Daniel Pérez, periodista de profesión, se incorporó a la Ejecutiva naranja en julio de 2019, apenas unos meses antes de la dimisión de Rivera tras las elecciones del 9 de noviembre de aquel año. Así, su entrada en el Comité Ejecutivo se produjo una vez había logrado el escaño en las Cortes de Aragón como cabeza de lista de Cs al 26-M. En aquel momento, en su primera declaración de bienes y rentas como diputado, presentada en junio 2019, Pérez todavía no había percibido tales dietas porque no era miembro de la Ejecutiva.

Sin embargo, en una reciente actualización de esta declaración, con motivo de la adquisición de una vivienda (con préstamo hipotecario de 219.000 euros) en Huesca el pasado septiembre, el dirigente naranja ha declinado incluir las dietas percibidas en el ejercicio económico anterior. Es más, en este escrito dice: «Esta declaración es actualización de la presentada en el Registro de Intereses de las Cortes de Aragón el día 25 de junio de 2019». Y no incluye las dietas, que se cobran por ser miembro de la Ejecutiva, independientemente de la asistencia presencial o no a reuniones.

De hecho, él mismo ha admitido a las Cortes que percibe ahora esta «indemnizaciones compensatorias, al igual que en la etapa anterior», esto es, desde que está en el Comité Permanente (marzo de 2021) y con anterioridad en el Comité Ejecutivo. Pero no recoge cifra alguna en la declaración de rentas.

Declaración de Susana Gaspar con las dietas de Ciudadanos.

Tampoco hay rastro alguno ni en la declaración de 25 junio de 2019 ni en la actualización de ésta misma con fecha de 14 septiembre de 2021 del sueldo de tres meses y medio, revelado por OKDIARIO este martes, que obtuvo para ser cabeza de cartel a las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Un sueldo que no cobraron otros candidatos sin cargo público, por ejemplo, las también periodistas Isabel Franco (Murcia) y Vidina Espino (Canarias), y que respondió a una relación laboral como «asesor», iniciada incluso antes de la votación de las primarias de Cs Aragón los días 1 y 2 de marzo.

En dicho proceso se enfrentó a otros ocho candidatos de las agrupaciones de Zaragoza, Barbastro, Huesca y Jaca: Alfonso Rodrigo de Castro, Jesús Artal Carod, David Ortega Ballester, Francisco José Albert Fernández, Mariano Mata Solana, Ángel Gimeno Marín, Francisco Javier de Miguel Rodríguez y Francisco Pérez Bordas.

Arrimadas y Espejo, sí

En una modificación de su declaración de actividades (distinta a la de bienes y rentas) en las Cortes de Aragón con fecha de mayo de 2021, Daniel Pérez-Calvo sí informó y reconoció a la Cámara que percibe «al igual que en la etapa anterior, indemnizaciones compensatorias» como miembro de la Ejecutiva de Cs, sin embargo, en ningún momento ha detallado la cuantía, ocultando dicha información.

Frente a ello, la propia presidenta del partido, Inés Arrimadas, o el diputado José María Espejo-Saavedra, declaran en sus escritos del Congreso de la presente legislatura (presentados a finales de 2019) las dietas percibidas como miembros del Comité Permanente (600 euros al mes) de la Ejecutiva de Cs. En total, 7.200 euros cada uno.

No dice el importe

Fuentes oficial de Ciudadanos transmitieron a OKDIARIO que «su contrato como asesor, cuyas condiciones fueron acordadas con la anterior dirección nacional del partido, se realizó dentro de la más estricta legalidad y se prolongó hasta el día anterior a la toma de posesión de Daniel Pérez como diputado en las Cortes de Aragón, el 20 de junio de 2019». Respecto al importe percibido en esta relación laboral, «iniciada en los últimos días de febrero de 2019, tras dejar éste su empleo como delegado territorial en Antena 3», el equipo del secretario de Comunicación no ha indicado cifra alguna.

La figura de Daniel Pérez no ha estado exenta de polémica en las últimas semanas. Tal y como reveló OKDIARIO, el líder de Cs en Aragón también fue incluido en la lista de Inés Arrimadas para las primarias de la Presidencia del partido en marzo de 2020 sin tener la antigüedad mínima exigida por las normas internas de la formación naranja. En esas primarias, la candidatura de Arrimadas ganó a la del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.