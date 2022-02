La letrada del Senado Clara Garrido se ha pronunciado sobre la votación del pucherazo que permitió la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para sacar adelante la reforma laboral. Garrido alude al punto 4 de la resolución de la Mesa del Congreso del 21 de mayo de 2012, que explica que la Presidencia de la Cámara Baja debe «comprobar telefónicamente» el voto del diputado que haya votado telemáticamente.

«Si esa llamada no se hizo, ese voto no debería haber sido trasladado a la Presidencia para ser contado, porque la norma dice exactamente que una vez verificado el voto, se dará traslado a la Presidencia. Por eso digo que el resultado correcto hubiera sido el empate, 174 a 174, porque ese voto no ha terminado de emitirse», ha señalado la letrada del Senado este viernes en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.