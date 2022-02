«El caso está sub iúdice, pendiente de resolución». Así se pronuncian fuentes parlamentarias del cuerpo de letrados del Congreso sobre la polémica votación de la reforma laboral este jueves en la Cámara baja, donde el Ejecutivo convalidó su decreto ley con un voto erróneo del PP que la presidenta Meritxell Batet no permitió subsanar, en contra de lo que establece el reglamento. Esto quiere decir que los letrados del Congreso pone su lupa en el pucherazo y constatar si Batet mintió para salvar la reforma laboral de Pedro Sánchez.

A mediodía de este viernes todavía no había sido convocada la Mesa del Congreso tras la solicitud de urgencia del PP para analizar lo ocurrido en la víspera e invalidar la votación. A esa próxima Mesa que se celebre, máximo órgano de gobierno de la Cámara, los letrados acudirán pertrechados de los respectivos informes sobre cómo actuó la Presidencia del Congreso.

PP y Vox han acusado a la presidenta socialista, Meritxell Batet, de cometer un «atropello democrático» y de dar un «pucherazo» en el Pleno del jueves tras no convocar a la Mesa del Congreso para que decidiera si autorizaba o no al diputado del PP Alberto Casero subsanar su error en el voto telemático.

Ambas formaciones, que ya han avanzado que están dispuestas a ir al Tribunal Constitucional, aluden al punto 6 de la Resolución de la Mesa de fecha 21 de mayo de 2012 establece que «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido».

Alberto Casero, que solicitó el voto telemático por enfermedad, se presentó en el Congreso para subsanar el error puesto que todavía no había empezado la votación presencial, pero no se le permitió arreglar el voto que había emitido a través de la intranet. Fuentes parlamentarias remarcan en este sentido que «hasta q no se llama a votación desde la presidencia se entiende q la votación no se inicia legalmente aunq formalmente se haya iniciado el voto telemático».

Asimismo, desde el PP remarcan que debería haberse comprobado el voto telemático de Casero, como también establece la misma resolución de 2012, si bien desde que estalló la pandemia y se generalizó el sistema de voto por intranet, esta comprobación por parte de los servicios técnicos del Congreso -contactando con el diputado- no se viene realizando, confiando en la doble validación online.

«No se emita resolución»

Así, ante ambos incumplimientos, el Grupo Popular, a través de su portavoz, Cuca Gamarra, ha registrado un escrito este viernes en el que solicita a la Presidencia que no sea publicada la votación de la «contrarreforma laboral» celebrada ayer en el Pleno y que no se emita la resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, en el Boletín Oficial del Estado.

Ademas, el diputado Alberto Casero ha remitido otro escrito a la presidenta del Congreso en el que expresa que ha sido vulnerado su derecho fundamental al ejercicio del voto establecido en la Constitución española, «puesto que uno de los votos emitidos es contrario al sentido expresado por mí mediante el sistema telemático».

El precedente de Alberto Rodríguez, el ex diputado de Podemos al que Batet acabó retirando el acta tras no hacerlo -como ordenaba el Supremo- en un primer momento en base a un controvertido informe interno (fue sin sello de la secretaría general), obliga a la presidenta de la Cámara a andar con pies de plomo en las próximas horas.