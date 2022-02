La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, mintió en sede parlamentaria este jueves con tal de validar el resultado de la polémica votación de la reforma laboral del Ejecutivo que conforman los suyos y Podemos. Terminado el recuento y tras la protesta del PP por no haber sido atendida su petición de subsanar el «error informático» del diputado popular Alberto Casero, Batet afirmó que la Mesa ya había tenía conocimiento de esa reclamación, cuando en realidad no llegó a reunirse para autorizar la rectificación, como establece el reglamento de la Cámara baja.

Anunciado el recuento por Batet que convalidaba el real decreto-ley solamente por ese voto (los dos diputados del UPN rompieron finalmente la disciplina del partido y lo rechazaron), la portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, tomó la palabra para denunciar que «con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la Mesa un error informático» en el voto del diputado Alberto Casero. Sin embargo, Batet cortó a Gamarra y no la dejó seguir su exposición.

La presidenta socialista de la Cámara contestó que «precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa y no de tratamiento de Pleno, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Se levanta la sesión», zanjó Batet con tono autoritario. La indignación se instaló en la bancada popular. «Pero, ¿qué Mesa?», se le escuchó muy enojado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, con los brazo arriba en señal de protesta.

La argumentación de la presidenta del Congreso resultó ser una mentira en toda regla que la deja al borde de la prevaricación, ya que en ningún momento se reunió la Mesa para abordar este caso, en contra del reglamento de la Cámara. En concreto, el punto 6 de la Resolución de la Mesa de fecha 21 de mayo de 2012 establece que «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido».

En base a ello, el Grupo Popular, a través de su portavoz, Cuca Gamarra, ha solicitado una reunión urgente de la Mesa del Congreso para abordar la votación de la reforma laboral. Los populares exigen saber por qué la Presidencia del Congreso no convocó a la Mesa del Congreso tras la solicitud de miembros de la dirección del Grupo Popular para abordar la petición del diputado Alberto Casero de «anular el voto telemático realizado por él y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente la derogación o convalidación» del real decreto. Tal y como estipula la citada resolución de 2012.

De hecho, Casero se dio cuenta de que se había producido un error en la votación y avisó al Grupo Popular, que a su vez lo comunicó a la Mesa del Congreso. Es más, el diputado por Cáceres incluso se personó en el Congreso (había optado por la forma telemática por enfermedad) tratando de votar en persona y arreglar el desaguisado. Pero la Presidencia de Meritxell Batet entendió que ya era tarde y que, si ya había votado por vía telemática, ya no podía hacerlo desde su escaño, en contra de lo que recoge el reglamento de la Cámara. Ni se le dejó entrar en el hemiciclo pese a que la votación no había comenzado.

Casado: «Es un atropello»

Desde el PP recalcaron este jueves en un comunicado que el diputado Casero «ha votado telemáticamente NO a la reforma laboral». Sin embargo, «en el certificado que aparece en pantalla ha visto que el sentido de voto se ha recogido de forma contraria, es decir, con un SÍ», indicaron los populares, apuntando así a un error del sistema informático.

En este contexto, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido recurrirá a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional el «fraude democrático» para «imponer la aprobación» del real decreto-ley sobre la reforma laboral. Según ha subrayado, lo ocurrido es un «atropello a las instituciones» que no se puede tolerar.

Vox ve un «pucherazo»

Por su parte, Vox, a través de su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, también incidió en el incumplimiento del punto 6 de la Resolución de la Mesa de fecha 21 de mayo de 2012 y calificó así de «robo» y «auténtico pucherazo» la actuación de Batet. Los de Santiago Abascal también avanzaron que agotarán todas las vías de recurso en el Congreso y que tras ello acudirán en amparo al Tribunal Constitucional.