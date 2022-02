La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha calificado de «auténtico pucherazo» y de «robo» el resultado de la votación que se ha producido este jueves en la Cámara para la convalidación de la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Olona ha denunciado que tras solicitar el PP que se subsanara el «error informático» en el voto de su diputado -el que ha decantado la balanza- la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no convocara a la Mesa de la Cámara para corregir dicho error en base al reglamento.

Así, Olona ha dado lectura al reglamento según el cual «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido». La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, también ha incidido en este incumplimiento previamente en rueda de prensa.

Por ello, la secretaria general de Vox en la Cámara baja ha acusado a Batet de presunta «prevaricación» y ha avanzado que su grupo recurrirá el resultado de la votación ante todas las instancias del Congreso y también en los tribunales, remarcando que llevará lo sucedido al Tribunal Constitucional. «Estamos ante un hecho gravísimo», ha sentenciado.

Olona también ha denunciado en sus redes sociales estos hechos y ha destacado nuevamente la resolución del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2012.

La Resolución del @Congreso_Es, de 21 de mayo de 2012, exige que cuando un Diputado haya votado telemáticamente y quiera votar presencial, la Mesa se reúna y decida. Batet no lo ha permitido y ha tomado ella la decisión. Han robado la votación. PUCHERAZO. pic.twitter.com/tzpFhCieMg — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 3, 2022

Con la ayuda de Batet

El Gobierno de Pedro Sánchez logró este jueves los apoyos necesarios para convalidar su reforma laboral -que modifica parcialmente y no deroga la del Ejecutivo de Mariano Rajoy- pese al voto en contra de los dos diputados regionalistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que rompieron la disciplina de voto de su partido, socio tradicional del PP. Sólo ha habido un voto de diferencia que ha salvado al Gobierno y que no estaba previsto. Ha sido el diputado del PP Alberto Casero, cuyo voto favorable emitido de forma telemática ha sido por error. Sin embargo, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no le ha dejado cambiar el sentido del voto antes de la conclusión de la votación. El resultado ha sido 175 votos a favor frente a 174 en contra.

De hecho, según han informado fuentes parlamentarias del PP, Casero incluso se ha personado en el Congreso tras votar telemáticamente para poder subsanar el error in situ pero Batet no se lo ha permitido. Todavía no se había producido la votación presencial. En este momento, el voto telemático sólo estaba reservado para los diputados en situación de enfermedad, incluidos aquí los positivos Covid y los contactos estrechos.