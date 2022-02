El Gobierno de Pedro Sánchez consiguió este jueves, in extremis, convalidar su reforma laboral por un solo voto. El recuento en la cámara llevó a un momento más que surrealista donde, primero, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaba que no salía adelante para más tarde decir justo lo contrario: la reforma laboral estaba aprobada. La diferencia, muy ajustada, ha sido por un error del diputado del PP, Alberto Casero, cuyo voto favorable fue emitido telemáticamente por un error. Batet no le ha dejado cambiar el sentido del voto y las redes, como siempre en estos momentos, se han llenado de memes. Os dejamos algunos de los mejores:

Esa tabla de sumar Maritxell!! #ReformaLaboral — Enrique Diez (@EnriqueDiez12) February 3, 2022