A juicio un ex alto cargo de la Autónoma de Barcelona por malversar 34.830 € en viajes y restaurantes

La Audiencia Provincial barcelonesa ha ordenado juzgar al director general de la Fundación para los Estudios de Prevención y Seguridad Integral (FEPSI) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante los años 2006 a 2014, Ramón J. Moles, por un caso de 34.829 euros malversados presuntamente en viajes, restaurantes y otros «gastos que por su naturaleza no están relacionados con la actividad de la FEPSI», según denuncia la UAB. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal ha revocado la resolución judicial que inicialmente decidió el archivo provisional del caso, «ordenando, en su lugar, la continuación del proceso».

En octubre de 2023, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sardañola del Vallés, en un caso con tribunal del jurado, tumbó la petición de la Fundación Universitaria Autónoma de Barcelona de anular el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La Fiscalía y la defensa del denunciado se han opuesto a la reapertura del caso. Sin embargo, los jueces han optado por desestimar sus argumentos.

El auto, consultado por este periódico, recoge que la imputación, en breve síntesis, atribuye al querellado, en su condición de director general de la FEPSI durante los años 2006 a 2014, así como director del GRISC –el Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo– una serie de «comportamientos eventualmente delictivos, por comportar el desvío de los fondos públicos que gestionaba».

El desvío de dinero sería «en la modalidad de pago de gastos personales con cargo a tales fondos, como en la de aprovechamiento de instalaciones, medios y personal de la FEPSI, sin abonar cantidad alguna, en el único interés de dos sociedades mercantiles; Globalisys y RiscControl, ambas participadas por el querellado en un 10%. El perjuicio económico, según se denuncia, se derivó para la FEPSI, consta calculado en 6.820 euros en el caso de RiscControl y 58.563 euros en el caso de Globalisys.

Viajes con su mujer

En cuanto al desvío de fondos de la FEPSI a gastos personales del denunciado, se cuantifica en un total de 34.830 euros: 21.218 euros en viajes realizados por él y una mujer –su pareja sentimental– «cuya relación con la actividad de la FEPSI no consta», 3.920 euros en «gastos incurridos en fines de semana o festivos», 9.477 euros en «gastos de restaurantes» y 214 euros en «gastos que por su naturaleza no están relacionados con la actividad de la FEPSI».

«Tales hechos se consideran indiciariamente constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, o subsidiariamente para el caso de que los fondos desviados no merezcan la consideración de públicos, de un delito continuado de apropiación indebida (uso de tarjetas de crédito corporativas para sufragar gastos personales) y de administración desleal (utilización de medios e infraestructura personal de la FEPSI por parte de las sociedades citadas)», recoge la Audiencia Provincial en un auto que firman tres magistrados.

Al archivar en junio de 2023 el caso se acogían los argumentos de la querella por los que «no existen suficientes indicios de criminalidad». Además, se estima que las empresas privadas supuestamente estaban legitimadas al uso que hicieron de las instalaciones, medios y personal de la FEPSI por decisión de los patronos de la FUAB. No se veían acciones dolosas y con ánimo tendencial con ánimo de obtener un beneficio ilícito. El acusado declaró que como director «se planteó en orden a revertir la deficitaria situación económica de la fundación, creando un nido de empresas que permitiera generar la transferencia de tecnología en el ámbito de la prevención y seguridad integral».

Frente a tales argumentos se pronuncia con dureza la acusación particular –la fundación de la UAB–. Afea que no se ha contrastado la prueba documental, así como tampoco la declaración testifical de la secretaria del patronato de la FEPSI, que «viene a desmentirla de forma contundente». Así mismo, advierte que dos testigos –una de ellas la mujer que fue a los viajes– fueron despedidos disciplinariamente por su participación en los hechos, por lo que entienden no pueden ser objetivos. Además, aseguran que «en momento alguno se recabó la conformidad del patronato para la creación de tales empresas». Ante esos argumentos acusatorios, la defensa del querellado «con el mismo o similar prolijo detalla en 62 folios justificaciones argumentales».

En este punto la Audiencia provincial zanja: «Juzgamos suficientes y racionales, sin que las abundantes contraargumentaciones de la defensa, aun acogidas por el Ministerio Público, puedan neutralizar su valor probatorio indiciario». Por lo que «constatada la probable realidad del desvío de fondos públicos en forma de pagos de gastos personales no justificados convenientemente, sin que obre la justificación completa de todos ellos procede la estimación del recurso y acordando la continuación de la causa con arreglo a los trámites del procedimiento del tribunal del jurado.

OKDIARIO se ha puesto en contacto tanto con la Universidad Autónoma de Barcelona como con Ramón Moles, que declinan hacer comentarios sobre el caso. El centro académico expresamente trasladan: «No tenemos ninguna información que ofrecer sobre el tema al cual se refiere».