A juicio un militar por acoso a una soldado: «¿Por qué no te abres Onlyfans y te buscas un ‘sugar daddy’?»

Un militar que preguntó a una soldado «¿por qué no te abres Onlyfans y te buscas un sugar daddy?» va a ser juzgado por el Tribunal Militar Territorial Primero por orden del Tribunal Supremo. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala Quinta del Alto Tribunal ha estimado un recurso de casación contra el archivo inicial del caso y obliga a tramitar el procedimiento judicial. Los hechos por los que da parte al capitán jefe de la la Compañía en julio de 2023 la soldado recogen: «El 2 de noviembre me incorporo a la unidad y uno de los instructores, un cabo primero, desde el primer momento tenía especial fijación en mí en comparación con el resto de compañeros».

«El 8 de diciembre, al terminar, tenemos una comida fuera del acuartelamiento donde asistimos casi todos los compañeros, el susodicho cabo primero estuvo toda la tarde acercándose a mi, invadiendo mi espacio, incluso llegándome a agarrar varias veces por la parte superior del glúteo, instándome a beber en repetidas ocasiones con clara intención de embriagarme, teniendo incluso que intervenir varios compañeros, que observando la situación intentaban separarlo de mí», relata la denunciante.

«Esa misma tarde, agarrándome de nuevo, me preguntó que si estaría interesada en ir de misión, que si me portaba bien con él, él me llevaría, luego insistió en repetidas ocasiones el enseñarme Madrid, ya separándome de él y abandonando el lugar junto a mis compañeros. A los pocos días, ya en la unidad, se acercó a mí diciéndome al oído que lo perdonara, por lo cual no di parte a mis superiores», agrega la soldado.

Cuando termina el periodo fijado fue destinada a otra sección donde el cabo primero se sitúa como «jefe directo». «Desde ese momento estoy sufriendo vejaciones y trato sexista por su parte, buscando constantes roces con sus manos en zonas de mi cuerpo incluso en habitaciones amplias, acercándose a mí, invadiendo mi espacio diciéndome lo bien que olía, en repetidas ocasiones cuando me dirijo a él, me pone el brazo por encima del hombro y me acerca a él, además de constantes comentarios índole sexual», denuncia la militar.

La sentencia, consultada por este periódico, recoge comentarios de alto voltaje sexual que supuestamente habría lanzado el cabo a su subordinada: «¿Por qué no te abres un Onlyfans y así te pagas un aire acondicionado ?». El militar le pide a la soldado que se abra un perfil en una red social conocida porque los usuarios publican contenido erótico y sexual a cambio de dinero.

Igualmente, el fallo del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado José Alberto Fernández, recoge otro mensaje fuera de tono: «Te imagino solita en braguitas en tu habitación con este calor que hace». También le pregunta: «¿Por qué no te buscas un sugar daddy? Por favores sexuales te hacen regalos…». El trabajador del Ejército le sugiere a su subalterna que busque un novio mayor y acaudalado para que le pague caprichos que de otra forma no conseguiría.

Otro comentario que le hace llegar fue mientras estaba limpiando vehículos: «A ella le gusta que la mojen». «Si el fin de semana te metes otra cosa en la boca y no te quita los puntos de la muela, no se te quitarán nadando (sic)», le espeta en otro momento. «Me dio la orden de que me pusiera el bañador e hiciera unos largos en la piscina después de haber sido sometida a una cirugía días antes para la extracción de una muela, estando entonces, rebajada por el botiquín del acuartelamiento, lo cual hizo que se soltara un punto por el que empecé a sangrar, teniendo que acudir de nuevo a la clínica dental para cerrarlo», recuerda con dolor la denunciante. «Me dijo que no dijera había sido nadando y que mintiera al capitán jefe de los servicios médicos diciendo que me había pasado al subirme a un vehículo».

El Supremo recoge que tras analizar la abundante prueba documental y testifical solicitada por las partes, la juez togado militar número 12 propuso archivar el caso en 18 de abril de 2024 al considerar que no hay indicios de haberse producido los hechos. Por su lado, el fiscal militar también solicita el sobreseimiento definitivo de las actuaciones, pero al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito. La defensa del encartado se adhirió al auto de archivo apuntando que no había indicios de haberse producido los hechos denunciados.

No obstante, el abogado de la afectada ha recurrido al Supremo al entender que se trata de un delito continuado de acoso sexual por un superior con abuso de autoridad, así como por razón de sexo y profesional. Finalmente, le han dado la razón.