Despedida por «acoso muy grave» la alto cargo de Transportes de Barcelona encargada de Buen Gobierno

La empresa pública Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que gestiona líneas de metro de la Ciudad Condal, autobuses urbanos, funiculares, teleféricos, tranvías y buses turísticos, ha despedido de manera fulminante a Carmen Macías, directora de Buen Gobierno de entidad que preside la primera teniente de alcalde del equipo de Jaume Collboni (PSC). Tal como adelanta OKDIARIO, la alto cargo responsable de cumplir las normas y de que no se cometan ilícitos penales ha sido objeto de una investigación en profundidad por una empresa externa que ha concluido que se justifica su despido directo por un caso de «acoso laboral muy grave».

Fuentes oficiales de TMB confirman a OKDIARIO el cese de esa dirigente de la organización pública propiedad del Área Metropolitana de Barcelona. No obstante, esgrimen que por la Ley de Protección de Datos no pueden decir el motivo del despido. No obstante, por otras dos vías próximas al caso, este periódico ha podido confirmar que detrás hay varios episodios de acoso laboral, no de carácter sexual, a, al menos, un trabajador de la compañía.

En el marco de la dimisión de Íñigo Errejón y las acusaciones a varios alcaldes de toda España por presuntos casos de acoso, Barcelona vive otro caso con alguna similitud. En este caso, no obstante, está protagonizado por una mujer.

18 años

Carmen Macías llegó a TMB como directora de Recursos Humanos en el año 2006. Posteriormente, fue directora del área de Nuevos Desarrollos y Asesoría Jurídico-laboral Corporativa durante dos años. De ahí, pasó al área Buen Gobierno en marzo de 2018. Durante 18 años ha estado en la compañía y en su último puesto acumulaba casi siete años. Su currículum antes de llegar a la compañía metropolitana refleja puestos desde 1985 ligados a asuntos de Recursos Humanos.

En el área de Buen Gobierno era responsable de temas como Compliance (las labores para garantizar el cumplimiento de las leyes de todo tipo, incluyendo en materia penal), Protección de Datos y Transparencia. De hecho, en el apartado de formación apunta que empezó el Grado en Derecho en 2022. Sin embargo, presuntamente ha cometido hechos que se encuadran en el acoso laboral.

En este sentido, TMB dispone de unos protocolos muy estrictos por los que se ha encargado a una empresa externa especializada en la materia el estudio del caso. Tras realizar múltiples entrevistas a todas las personas próximas a la denunciada, ha concluido que la responsable, precisamente, de cumplimiento normativo, no ha cumplido las normas. El cese ha sido «súbito», según indican las fuentes pulsadas.

Se da la circunstancia que ella era la responsable, hasta entonces, de evaluar inicialmente las denuncias de empleados de TMB sobre acoso laboral. Después de 18 años en puestos de relevancia, ha sido despedida por una denuncia de acoso laboral contra ella. Es por ello que finalmente ha tenido que intervenir la actual directora de Recursos Humanos, quien conoce todos los detalles del despido. OKDIARIO se ha puesto en contacto con Carmen Macías, sin lograr, por ahora, aclaración alguna por su parte sobre los hechos.

122.980 euros al año

Esta hasta ahora alto cargo de Transportes Metropolitanos de Barcelona protagonizó titulares de prensa en medios de comunicación por su alto sueldo público a tenor de sus responsabilidades. Tras dos años y medio sin ser actualizado, finalmente dio orden de refrescar el Portal de Transparencia. Así se puedo conocer que las remuneraciones incluían la creación del puesto de «Directora del Área de Dirección de Buen Gobierno», cuyo sueldo supera los 122.980 euros anuales.

Actualmente, el listado de TMB incluye 17 altos cargos. Aunque en términos generales los sueldos se han mantenido igual, o incluso han disminuido, 14 de estos cargos todavía superan los 100.000 euros anuales. Carmen Macías tenía un salario de 122.980,65 euros, de los cuales 103.000 corresponden a su salario base y 19.980,65 a complementos. Este departamento, creado en 2018, se encargaba precisamente de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, proteger los datos y promover la igualdad en TMB. En contraste, el directivo con menor salario es el director de Marketing, que percibe 83.000 euros anuales. No obstante, muchos altos cargos ganan más que el propio consejero delegado de TMB, quien tiene un salario de 105.938 euros.

La empresa fue señalada por los altos costes en directivos. En 2007, en plena crisis, Transportes Metropolitanos de Barcelona tenía alrededor de 100 personas con sueldos superiores a los 70.000 euros. De 2007 a 2016, 50 directivos de TMB ganaron en conjunto 60 millones de euros en sueldos y complementos, y el número de empleados fuera de convenio llegó a superar los 600.