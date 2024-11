Más Madrid se resiste a expulsar a Arenillas de su grupo parlamentario por encubrir a Errejón

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tratado este lunes de evitar responder sobre la acción que tomará su grupo si Loreto Arenillas no deja su acta de diputada en la Cámara madrileña después de haber encubierto los presuntos abusos sexuales de Iñigo Errejón. A preguntas de los periodistas, interesados en conocer si el grupo la expulsaría de Más Madrid al tener potestad para ello si Arenillas no deja el acta, la respuesta de Bergerot ha sido muy evitativa: «No contemplamos ningún otro escenario porque confiamos en que va a dejar su acta».

Sin embargo, desde que Loreto Arenillas (exjefa de gabinete de Errejón) anunció que dejaría su acta de diputada, han pasado ya 10 días y no sólo no lo ha hecho si no que además ha recurrido ante el comité de garantías del partido su destitución como integrante de la dirección ―donde tenía la cartera de coordinación-.

Si Arenillas continúa en el cargo, colocará a Más Madrid en una posición política de extrema debilidad. Esta semana no hay pleno en la Asamblea regional. Pero si Arenillas no cede su escaño antes del jueves 7 de noviembre, cuando está programada la siguiente sesión plenaria, el partido de Bergerot se verá en la tesitura de propiciar la fotografía de la diputada sentada en su bancada o expulsarla formalmente, lo que le haría perder el liderazgo de la oposición, al tener un diputado menos como consecuencia (en este momento, Más Madrid y PSOE están empatados a 27 representantes, pero el primer partido logró más votos).

Y expulsarla formalmente, según las palabras de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, no parece que sea una opción a día de hoy: «Ella misma anunció que iba a dimitir y confío en que así lo haga. Estamos en los plazos ordinarios de una cuestión así, esperemos que entregue el acta. Me remito a la rueda de prensa que dimos. El acta pertenece a la diputada y es ella quien debe entregarla», ha dicho Manuela Bergerot.

Además ha vuelto a tratar de limpiar la imagen de su partido asegurando que «en todas las organizaciones hay machistas» pero que lo que les hace diferentes es el número de personas feministas que, ante una noticia así, toman medidas «contundentes». En este sentido, Bergerot ha pedido que «ningún partido saque tajada de un caso de acoso sexual porque esto es algo que trasciende a las organizaciones y no sólo se vive en Más Madrid. Atraviesa a la sociedad», ha recalcado.

Unas palabras a las que ha respondido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache en su turno de intervención tras la Junta de Portavoces: «Más Madrid se ha llenado la boca en darnos ejemplo a los demás de cómo debíamos ser, nos ha acusado a todos los hombres de machistas por definición y hoy Bergerot ha vuelto a decir que hay machistas en todas partes pero lo cierto es que especialmente estaban en su partido y no supieron verlo ni actuar en consecuencia», ha señalado el popular.

«Lo que me parece es que ni Loreto ha dimitido y en Más Madrid nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y sigue sin dimitir nadie salvo Errejón. Los estándares que fija Más Madrid para los demás no se los aplican ellos. Cuando les toca a ellos no asumen ninguna responsabilidad», concluía.

Mientras tanto, Errejón continúa desaparecido desde el pasado 24 de octubre cuando se desató el escándalo sobre sus supuestas agresiones y abusos sexuales y anunció su dimisión y que dejaba la política.