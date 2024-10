Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid que encubrió a Errejón, se niega a dejar el escaño

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y ex directora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, ha aclarado este miércoles que no pasará a ser diputada no adscrita en la Asamblea de Madrid. Así lo ha indicado después de que se conjeturase con la posibilidad de que pasase a ser no adscrita al no haber entregado aún su acta de parlamentaria.

«Quiero aclarar que yo no pasaré al Grupo Mixto. Además agradezco a la Comisión de Garantías de Más Madrid admitir a trámite mi denuncia», ha trasladado Arenillas en sus redes sociales dejando clara su intención de mantener su asiento en la Asamblea madrileña avivando así la guerra con la formación de Mónica García.

Más Madrid anunció el viernes que cesaba a Loreto Arenillas como diputada de su partido en la Asamblea de Madrid pero fuentes de la cámara madrileña consultadas por OKDIARIO aseguran que no hay registro hasta este miércoles de que Más Madrid haya cesado a Arenillas de su cargo como portavoz en la Comisión de mujer y desconocen su situación respecto al cargo orgánico que ocupa en su partido.

Quiero aclarar que yo no pasaré al grupo mixto. Además, agradezco a la Comisión de Garantías de Más Madrid admitir a trámite mi denuncia. — Loreto Arenillas (@Loretoarego) October 30, 2024

Guerra con Más Madrid

El viernes, tras el escándalo que salpica a Errejón, el partido de Mónica García anunciaba que cesaba a Loreto Arenillas de todos sus cargos y le reclamaban su acta en lo que ella ha interpretado como una manera de convertirla en «chivo expiatorio». Tras ello, Arenillas envió un comunicado en el que indicaba que la Ejecutiva no tiene la capacidad ni de cesarla dentro del organigrama del partido ni de exigirle la renuncia de su condición de parlamentaria regional, algo que solo puede exigir el Comité de Garantías.

Por todo esto, Arenillas anunció el lunes que interpondría una denuncia formal por «abuso de autoridad» y «vulneración grave de los estatutos» ante la Comisión de Garantías de Más Madrid. «Espero que se active con rapidez y la Comisión trabaje con independencia, sin renunciar a acudir a los tribunales», escribió la diputada de Más Madrid en su cuenta de X.

Este fue el comunicado que dejó en su redes sociales tras la comparecencia de las coportavoces de Más Madrid -Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre-, quienes la acusaron en rueda de prensa de haber «minimizado» el caso de los presuntos abusos sexuales de Iñigo Errejón.

«Nos enteramos por redes sociales (…) Al día siguiente pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y nos informó que había contactado por su cuenta con la víctima que dejó un hilo en twitter anunciando que Iñigo Errejón le había tocado el culo», ha afirmado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada este lunes por las tres portavoces de Más Madrid.

Si en algún momento Loreto Arenillas llegara a ser diputada no adscrita porque ella decidiera irse del grupo Más Madrid, aún así seguiría conservando su acta de la Asamblea y podría seguir votando en la Cámara regional. Sin embargo, su papel en las comisiones como en los plenos lo tendría que determinar la propia Mesa de la Asamblea. Además, en este caso, podría seguir cobrando su sueldo que ahora mismo, según el portal de transparencia, está fijado en 50.029 euros brutos anuales.

En el caso de que Arenillas hubiera dejado su escaño, esto hubiera provocado varios efectos en la Cámara: desde la pérdida de fondos de Más Madrid hasta el paso del PSOE al liderazgo de la oposición al resolverse en su favor el empate en la izquierda que arrojaron las elecciones de 2023.