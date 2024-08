Illa coloca a la hermana de Collboni como asesora con un sueldo de 72.745 €

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha colocado a Yolanda Collboni, hermana del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como asesora con un sueldo de 72.745 euros anuales, tal y como se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, plasmando una resolución del pasado 14 de agosto.

Yolanda Collboni ha sido nombrada, concretamente, como «asesora en proyectos transversales». En el boletín autonómico, se enumeran las labores que tendrá que acometer en su nuevo puesto la hermana del primer edil de la Ciudad Condal. Entre otras, está la de «asesorar al consejero de la Presidencia en aspectos de seguimiento estratégico por lo que se refiere a los proyectos transversales». También le guiará en «oportunidades de nuevos proyectos transversales». Otro de los puntos en los que tendrá que trabajar es «dar soporte en materia de coordinación de estrategias y de operativas relacionadas con el Departamento».

Para todo ello, Yolanda Collboni tendrá que «elaborar los informes sobre los resultados de la aplicación de los proyectos transversales de su ámbito de competencias y hacer su evaluación», además de «cualquier tarea» que se le encomiende.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña también refleja el sueldo que corresponde a Yolanda Collboni por ocupar su puesto. «Las retribuciones de este puesto de trabajo son las correspondientes a un puesto de funcionario/a del grupo A, nivel de destino 28, y con complemento específico de 42.158,28 euros anuales», explica el boletín oficial autonómico. La suma total es, por tanto, de 72.745 euros al año.

Este viernes se han publicado todos los ceses y nombramientos de los antiguos asesores, además de otros puestos del Departamento de la Presidencia. Entre ellos está el cese de Mònica Bosch, Mireia de la Torre Sanfeliu, Adriana Delgado Herreros y Guillem Casals como asesores de proyectos transversales, puesto que pasa a ocupar la hermana de Jaume Collboni. También ha sido nombrado para ese cargo a Héctor Mora Campón.

El socialista Salvador Illa tomó posesión de su cargo el pasado sábado 10 de agosto, convirtiéndose en el 133 presidente de la Generalitat de Cataluña. Desde entonces se ha producido un terremoto de cambios en la Presidencia de la Generalitat. El ex ministro de Sanidad prometió el cargo en lealtad «a las instituciones nacionales de Cataluña».

Otros nombramientos polémicos

No ha sido el único nombramiento que ha levantado polémica. El conseller de Empresa y Trabajo será Miquel Sàmper, quien fuera conseller de Interior con el ex presidente catalán Quim Torra. Sàmper fue miembro de Junts y ha sido, hasta ahora, abogado del ex conseller Lluís Puig.

Por otro lado, el nuevo conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, admitió que era «independentista» horas antes de que fuese nombrado. «Yo soy independiente. Me vinieron a buscar como catedrático y he estado muy cómodo donde he trabajado. Ahora me ha hecho una propuesta este Govern», alegó el dirigente.

Asimismo, el nuevo conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler, fue el organizador del primer referéndum ilegal de independencia en Cataluña que se celebró el 9 de noviembre de 2014 cuando Artus Mas presidía la Generalitat. Espadaler también formó parte de Unió Democràtica de Cataluña.