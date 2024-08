Salvador Illa ha excluido al segundo sindicato más numeroso de los Mossos, crítico con la pasividad de los mandos policiales en la fuga de Carles Puigdemont, de la primera reunión que ha mantenido, este miércoles, como president de la Generalitat. El nuevo mandatario autonómico, que ha elegido la sede central de la Policía catalana para su primera aparición, únicamente se ha reunido con SAP – Fepol, el sindicato cercano al PSOE y con vinculación histórica con la UGT. USPAC, que representa a más de 4.000 de los 18.000 mossos, un 22,5% de la plantilla, se ha mostrado muy crítico con la actuación de este cuerpo para la detención del líder indepedentista y ha tachado de «ridículo» el dispositivo organizado por los mandos policiales.

En los últimos días, el portavoz de dicho sindicato, Alberto Palacio, ha venido denunciando que la dirección de los Mossos «no puede tirar pelotas fuera» sobre el fracaso para evitar la fuga de Puigdemont.

En su opinión, «hubo 400 agentes aguantando todo el día a 40 grados con chalecos antibala que no merecen las excusas que han dado nuestra cúpula policial y política». Eduard Sallent, comisario jefe del cuerpo, afirmó en una rueda de prensa que los Mossos hicieron «todo lo posible» para detener al ex presidente catalán, pero ha reconocido que no se detectó ni la entrada ni salida del ex presidente catalán.

Palacio ha recordado en los últimos días que la Policía autonómica dispone de «drones y helicópteros que podrían haber sobrevolado la zona» para evitar la huida. En su opinión, «seguramente, con esa vigilancia no se habría escapado el vehículo blanco» en el que, supuestamente, Puigdemont abandonó Barcelona tras ofrecer un discurso a su militancia.

Pese a las críticas al cuerpo policial, Illa ha querido trasladar este miércoles todo su «apoyo y reconocimiento». «Me siento muy cercano a los Mossos de Esquadra, que son parte esencial del autogobierno», ha destacado el presidente socialista catalán, si bien ha reconocido que «se pueden hacer las cosas mejor». Illa ha señalado además que «la seguridad es una política progresista».

El máximo responsable del Govern también ha confirmado su voluntad de crear más de 4.000 plazas de policías autonómicos, de tal forma que se llegue a los 22.000 efectivos antes de 2030. Se trata de uno de los puntos acordados con ERC, en el pacto que hizo posible su investidura, y una reclamación histórica de los Mossos.

Presencia de Trapero

En la reunión de este miércoles en el Complejo Egara, sede central de la Policía catalana, ha estado presente el que fuera Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, máximo responsable del cuerpo durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Salvador Illa prometió que, en caso de ser investido presidente, le recuperaría para su gobierno. Por ello, se espera que la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlón, le nombre director general de la Policía. Se trata de un cargo de designación política y cuya labor, básicamente, es la dirección política de los Mossos.

Uno de los principales cometidos que tendrá Trapero desde su nueva responsabilidad será la de renovar a toda la cúpula policial. En consecuencia, se espera que Eduard Sallent, actual jefe de los Mossos, sea destituido. Sallent fue el hombre elegido por ERC para relevar al propio Trapero y ha sido el máximo responsable del dispositivo que permitió a Puigdemont permanecer durante más de 48 horas en Barcelona y huir de nuevo a Bélgica, burlando a más de 2.000 los agentes movilizados.

Apoyo a los Mossos

Este martes, tras la primera reunión del nuevo Govern, la portavoz autonómica, Sílvia Paneque, ya trasladó su «reconocimiento y apoyo» al cuerpo de Mossos d’Esquadra tras el dispositivo del pasado jueves para detener sin éxito al ex presidente de la Generalitat.

«En este momento, el Govern lo que quiere es mostrar su reconocimiento y apoyo al cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero no podemos entrar en detalles vinculados a la vía judicial», respondió Paneque a preguntas de si el cuerpo ya había entregado al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el informe requerido sobre el dispositivo del pasado jueves, un hecho del que ha dicho no tener conocimiento. Paneque recordó «el deber de dedicación a la institución y al servicio público» que tienen los Mossos.