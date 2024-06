Ridículo del alcalde de Barcelona: se graba circulando en bici por una calle en la que está prohibido

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sido duramente criticado a través de redes sociales por grabarse un video transitando en bici por una calle en la que está prohibido. Con motivo del día mundial de la bicicleta el regidor ha publicado en sus rede sociales un video donde recorre la ciudad condal junto al concejal David Escudé. «Acompañadme en bicicleta hasta el Ayuntamiento», dice el alcalde con una sonrisa.

Ahora bien, en ese recorrido Collboni pasa por la calle Avinyó, una vía barcelonesa muy cercana al consistorio donde el mismo Ayuntamiento prohibió, el pasado enero, circular en bicicleta. Una falta que los usuarios no han pasado por alto. «Estimado Jaume Collboni. Puesto que circula por la calle Avinyó donde no está permitido, ¿puede aprovechar para retirar las prohibiciones?», ha escrito un usuario.

«¡Bravo, alcalde! Celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en la calle Aviñó, donde sabemos que está prohibido circular en bici, es toda una hazaña de doble moral. ¿O será que las normas no aplican para todos? Genial ejemplo para los ciudadanos, ¡aplauso irónico incluido!», ha publicado otro.

Benvolgut @jaumecollboni. Ja que circula pel carrer Avinyó on no està permès, pot aprofitar per retirar les prohibicions?

