El juez Rafael Lasala, titular del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, ha citado como investigada a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, por el caso Ghali. La fecha de la declaración de Laya todavía no se ha fijado debido a que hasta el momento porque no ha sido localizada hasta el momento para entregarle personalmente la citación.

Esta imputación llega después de que el diplomático y el que fuera jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, asegurara que fue la ex ministra quien le ordenó la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza para atenderle por covid en un hospital de Logroño. En su declaración ante el juez, Villarino también afirmó que Arancha González Laya no fue la única que ordenó la entrada del líder saharaui a España: «Pero no sólo ella».

El juez también ha citado como testigo a la jurista María Isabel Valldecabres, la que fuera jefa de gabinete de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, según informa El Heraldo de Aragón.

Camilo Villarino explicó ante el juez que tres días antes de la llegada de Brahim Ghali, Valldecabres le preguntó si conocía que España iba a recibir al líder del Frente Polisario, un hecho que él desconocía.

El ex número dos de Arancha González Laya señaló también que al día siguiente de esa llamada, la ex ministra le trasladó que había recibido una petición para acoger a Ghali porque se encontraba en una estado de covid severo. El domingo 18 de abril a las 10:30 horas le confirmó a Villarino que el líder del Frente Polisario iba llegar esa tarde a la base aérea de Zaragoza en un avión desde Argelia.

Otro ex dirigente que también será llamado a declarar como testigo es José María Muriel Palomino, el que fuera secretario técnico de Asuntos Exteriores y que ya fue cesado. Él fue el encargado de firmar la autorización del aterrizaje en España del avión en el que se encontraba Brahim Ghali.

La acusación pide a Calvo

El juez Rafael Lasala recibió la petición de la Abogacía del Estado, encargada de defender al diplomático Camilo Villarino, para archivar el caso por considerar que «no hay motivos suficientes de acusación de los delitos de prevaricación y encubrimiento» que imputan al ex número dos de Laya. Villarino sostuvo en su declaración que el Código de Schengen le permitió la decisión que tomó. Además, le informaron de que el líder del Frente Polisario tenía un pasaporte argelino que luego resultó ser falso cuando lo presentó en Logroño.

El abogado Antonio Urdiales, que forma parte de la acusación popular, pedirá también la declaración en calidad de testigo de la ex vicepresidenta Carmen Calvo para aclarar si fue ella o la que fuera su jefa de gabinete, María Isabel Valldecabres, la que tomó la decisión final de acoger a Brahim Ghali.