Fuga de diputados y concejales socialistas y de Más Madrid en la capital y en la Comunidad. Más de una decena de políticos de ambas formaciones de izquierdas han dejado sus cargos frente a la consolidación del PP tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta misma semana, dos personas han dejado su acta en el Ayuntamiento madrileño. Es el caso de Félix López-Rey, de Más Madrid, y de Soledad Murillo, del PSOE.

López-Rey, más conocido como el «abuelo rojo» de Orcasitas, ha dejado la política tras 50 años defendiendo sus ideales en el sur de Madrid. El ex concejal del Ayuntamiento ha asegurado que se marcha para dar paso a «gente joven y nueva que viene muy bien preparada», y para tener tiempo libre para poder disfrutar de sus nietos. «Tengo 77 años y ya me toca disfrutar».

Aunque deja su cargo, asegura que «no abandona la política». «Seguiré peleando junto a las vecinas y vecinos por un Madrid mejor», ha manifestado en un vídeo de despedida publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Soledad Murillo, número 2 de la lista socialista de Reyes Maroto, dejó el pasado lunes el Ayuntamiento de Madrid por un proyecto de investigación puesto en marcha por varias universidades públicas.

Murillo, quien llamo «cerdos» a Cerdán y Ábalos cuando se desató la polémica, ha ejercido hasta ahora como portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda, y en la de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. También ha desempeñado la función de portavoz en la comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, y ha sido portavoz adjunta en la comisión de Vigilancia de la Contratación.

Más Madrid

Además de las dimisiones de esta semana, son otros muchos los políticos que han dejado su puesto desde que comenzó esta legislatura en 2023. En el caso de Más Madrid, la diputada autonómica Loreto Arenillas dejó su acta tras verse salpicada por, tal y como en un primer momento dijo su partido, encubrir los presuntos abusos sexuales de Íñigo Errejón. Ocurrió en marzo de este año.

También en la Asamblea, Diego Figuera abandonó su escaño en abril de 2025 por «desgaste político». «Me desgastan las confrontaciones inútiles que se hacen en esta Asamblea, que para mí genera una pérdida de tiempo enorme. Me gustaría que esta Asamblea fuese menos de la calumnia fácil que luego se queda sin resolver», aseguraba el día que anunciaba su renuncia.

Alodia Pérez renunció a ser diputada en la Cámara regional en septiembre de 2024 para asumir la coordinación de Transición Ecológica en Getafe, también con Más Madrid. Allí, la ex diputada abarca áreas como la calidad del aire, la implementación de un plan agroecológico, la gestión del agua, la protección animal o el control de especies invasoras.

Partido Socialista

En la bancada socialista, Daniel Viondi dimitió como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital por darle tres «cachetes» en la cara al alcalde Martínez Almeida en septiembre de 2023. Fue una de las sesiones más bochornosas que se recuerdan en la sede del Consistorio madrileño. El concejal fue expulsado del pleno porque, tras agotar su turno de palabra, se acercó al asiento del regidor y le dio unas palmadas en la cara mientras le dejaba unos documentos.

«He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal, pero no ha sido posible», anunció entonces en sus redes el ex concejal socialista.

También en el Ayuntamiento, Adriana Moscoso dejó su acta de edil en mayo de 2024 para ponerse al frente de la GESAC, la European Grouping of Authors Societies, entidad que representa a más de un millón de autores de todos los campos de las artes. Tenía poca experiencia en temas municipales, pero aun así fue elegida por la portavoz municipal, Reyes Maroto, para formar parte de su equipo.

En 2019, Moscoso se vio en vuelta en ciertas irregularidades protagonizadas por la SGAE. La Sociedad General de Autores y Editores pagó irregularmente un máster en Columbia a Moscoso, que en ese momento era directora general del Ministerio de Cultura. Es hija del ex ministro socialista Javier Moscoso, que también fue secretario general de la SGAE y máximo responsable de sus servicios jurídicos poco antes de que su hija lograra este trato de favor.

En la Asamblea, otros dos socialistas dejaron su cargo esta legislatura. En noviembre de 2024, Juan Lobato dimitió como secretario general del PSOE. Se fue denunciando que estaba sufriendo un «linchamiento» y con críticas Pedro Sánchez. «Yo no creo en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente», aseguró en una carta de despedida con mensaje velado al presidente del Gobierno.

No obstante, Lobato continuó como diputado en la Cámara madrileña, donde percibe un salario por «dedicación no exclusiva» porque también es senador por designación de la Asamblea de Madrid. El socialista ya ha anunciado su intención de renunciar al sueldo de senador a partir del mes de septiembre, pero conservar el escaño para, así, poder volver a su anterior trabajo en la Agencia Tributaria. Sin embargo, el Senado ve incompatibilidades y duda de que pueda hacerlo.

La mano derecha de Lobato era Jesús Celada y fue precisamente éste quien le sustituyó como portavoz de su grupo parlamentario tras la dimisión. Sin embargo, Celada duró poco tiempo en la Asamblea. Sólo 6 meses después Celada comunicó su renuncia al acta de diputado para volver a la Administración General del Estado, donde fue director general de Políticas de Discapacidad entre 2018 y 2021.

Más casos

Además de los mencionados, hay otros muchos cargos políticos que, en esta legislatura, han dejado sus cargos en ambas formaciones en Madrid para irse a los ministerios de Pedro Sánchez. Un ejemplo de ello es Héctor Tejero. La titular de Sanidad, Mónica García, se llevó al diputado de Más Madrid como asesor de su ministerio. Lo mismo ocurrió con el portavoz de Presupuestos y Hacienda de Más Madrid en la Asamblea, Alberto Oliver, que también se marchó a Sanidad.

Otro caso en Más Madrid es el de Jazmín Beirak, que dejó la Asamblea para irse al Ministerio de Cultura como nueva directora general de Derechos Culturales.