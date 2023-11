El edil de Más Madrid Félix López-Rey ha lucido este miércoles, durante la comisión municipal de Seguridad y Emergencias, un jersey de la lujosa marca italiana Paul & Shark. Esta prenda de lana, que cuesta 434 euros, está inspirada en la navegación a vela, deporte vinculado a clases privilegiadas alejadas del perfil de extrema izquierda del concejal.

El mismo edil del Ayuntamiento de Madrid ha criticado en varias ocasiones a «los ricos» a través de sus redes sociales, a pesar de que ahora vista con prendas propias de una persona con un alto nivel adquisitivo. «A Cayetana le planchan la ropa sus empleados. El resto tenemos que planchar ¡Cómo son los ricos!», escribió en respuesta a un mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo. «Sra Ayuso en España los ricos pagan menos impuestos que en el resto de la UE… Y lo sabe. Sabemos que usted vela por sus amigos ‘los muy ricos’ pero la mayoría queremos Sanidad Pública de Calidad y residencias», dijo en otra publicación.

Sra. AYUSO

EN ESPAÑA LOS RICOS PAGAN MENOS IMPUESTOS QUE EN EL RESTO DE LA UE.. Y LO SABE

Sabemos que usted vela por sus amigos «los muy ricos» pero la mayoría queremos Sanidad Pública de Calidad y residencias.https://t.co/OQeLsJKGce — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) September 29, 2022

AYUSO NOS QUITA LA LIBERTAD

Ayuso nos obliga a tragar con sus residencias de tercera, nos obliga a vivir sin Centros de Salud en los barrios, se reserva la universidad para cayetanos, la vivienda para los ricos y sólo atiende a los del barrio Salamanca.

A cambio nos ofrece cañas pic.twitter.com/H38yZjT8ip — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) March 30, 2023

OKDIARIO se ha puesto en contacto con López-Rey para preguntarle sobre el detalle del jersey y ha recibido una respuesta tajante. El concejal ha dicho que hace con su vestimenta «lo que me da la gana». Acto seguido ha colgado el teléfono tras alegar que la pregunta carecía de seriedad.

Cabe mencionar que el edil ha sido durante décadas un importante activista vecinal en el barrio de Orcasitas de Madrid. Allí López-Rey comenzó con apenas 20 años a luchar por los derechos de los habitantes de la zona e incluso organizó una asociación vecinal para denunciar las condiciones deplorables de vivienda que sufrieron durante décadas. Él mismo asegura que vivió durante 30 años en una chabola, aunque ahora haya llegado a amasar un gran patrimonio inmobiliario y vista jerseys de más de 400 euros.

Tal y como publicó OKDIARIO, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid muestra como López-Rey ha logrado encarnar el milagro económico español. De no tener nada ha pasado a tener hasta cinco viviendas: su piso en Orcasitas, una casa de veraneo en un pueblo de Toledo que construyó él mismo, dos apartamentos en Denia -uno alquilado- y otra casa de pueblo que heredó su mujer y que ha enajenado recientemente.

Problemas con Hacienda

El que fuera número 2 de la candidatura de Rita Maestre en las elecciones del 28M, tuvo que pagar 120.000 euros a Hacienda porque la Agencia Tributaria considera que evitó pagar impuestos en el traspaso de su negocio de lotería a su hijo. Tal como desvela OKDIARIO, este histórico activista vecinal arrastra desde hace cinco años una disputa judicial con la Agencia Tributaria para evitar el pago de esa cantidad.

El mismo concejal de Más Madrid reconoció este hecho en conversación telefónica con este periódico. «Hace como cinco años los inspectores de Hacienda consideraron que yo había vendido la administración de lotería, pero eso no fue así. Pasé de ser autónomo a crear una sociedad unipersonal a nombre de mi hijo. Eso es una cosa que no es discutible. Llegó un momento que para jubilarme, a los 65 años, dejé de trabajar en la Administración de Lotería y metimos a dos personas. Busqué un asesoramiento legal de alguien experto en tema de loterías e hice lo que me dijo, pero me dice Hacienda que he vendido la administración. Y digo, ¿pero cómo la voy a haber vendido?», explicó el concejal para contextualizar la disputa fiscal.

«Me busqué una abogada y Hacienda considera que he vendido el negocio y que mi administración vale una cantidad de dinero ‘X’ y tengo que pagar un porcentaje como si lo hubiera vendido. Me lo aplican y tuve que pagar 168.000 euros por esa hipotética venta», reconoció. No obstante, empezó a pleitear e inicialmente consiguió que se le devolviera esa cantidad y que, a continuación, la liquidación de la deuda quedara en 120.000 euros.

López-Rey no comparte con Hacienda que poner el negocio a nombre de su hijo es dejar el negocio. «Lo único que hago es que se nombra administrador a un hijo mío, pero el 100% de las acciones de esa sociedad son mías. La lotería es mía. Aun así, Hacienda entiende que igualmente hay que pagar un porcentaje», sostuvo. Este negocio factura anualmente de media 140.000 euros y declara 52.000 euros de beneficio tras impuestos.

Para pagar los 168.000 euros, que luego se redujeron a 120.000, tuvo que hacer importantes esfuerzos. «Para poder recurrir hay que pagar primero. Me dejé todos mis ahorros y los de mis hijos. Entonces recurrí y conseguí una primera reducción», expuso. No obstante, prometió llegar hasta el final para evitar ese cuantioso pago. «Seguiré recurriendo, voy a llegar hasta donde tenga que llegar porque yo no he vendido. Cuando me muera y coja el negocio otra persona, entiendo que mis herederos sí tendrán que pagar impuestos por el traspaso. (…) Quiero dejarles ese legado. Es un negocio que siempre funciona. Hemos dado muchos premios y he cuidado a los trabajadores todo este tiempo», aseguró este activista vecinal. Poner a su hijo de administrador único es un movimiento que le permite cobrar pensión, pero fue ficticio, ya que él considera que sigue siendo el dueño.