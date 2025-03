Loreto Arenillas renuncia a su escaño en la Asamblea tras reconocer Más Madrid que no encubrió a Errejón

Loreto Arenillas ha dejado este miércoles su acta como diputada de Más Madrid en la Asamblea después de que el secretario de Organización de su partido, Gabriel Ortega, haya enviado una carta dirigida a la ya ex diputada regional reculando y pidiendo disculpas por haberla acusado de haber encubierto las presuntas agresiones sexuales cometidas por Íñigo Errejón.

Ortega, en su carta, la exculpa de tapar los presuntos delitos por los que está siendo investigado el ex diputado de Sumar. «Ni tú, ni Más Madrid somos responsables de dichos hechos, pero sí nos han causado a todos y todas dolor e indignación. Queremos manifestar de forma tajante que consideramos que no has encubierto esas acciones reprobables».

«Entendemos que, tanto tú como Más Madrid, aceptamos lo establecido por el Comité de Garantías en su integridad y literalidad, relativo a tu pertenencia a la Mesa Regional de Más Madrid; así como el reproche ético a la decisión de publicar el acuerdo del cese inmediatamente después de su adoptación, dada su singular relevancia mediática y el daño personal irreversible», ha añadido.

Como secretario de Organización de Más Madrid quiero comunicaros lo siguiente 👇 pic.twitter.com/Hew7qxYvcr — Gabriel Ortega Sanz 🌾🍇 (@gabrielortega_) March 26, 2025

Loreto Arenillas, de baja desde hace 5 meses, había sido expulsada de los órganos de dirección del partido tras considerar que había maniobrado para encubrir la denuncia contra el político por parte de una mujer durante un concierto en Castellón en 2023. La ex parlamentaria se negó a dejar el acta y defendía que era tan solo «un chivo expiatorio» del partido.

Hoy, después de la publicación de Más Madrid, ha confirmado que renuncia a su escaño. Lo ha hecho a través de una carta publicada en sus redes sociales en la que informa de que arranca una vida «alejada de la política institucional».

Arenillas, que ha sido diputada en las tres últimas legislaturas, ha agradecido a través de sus redes sociales que su partido haya «rectificado y reconocido» que nunca encubrió «nada». «Que haya un reconocimiento público y explícito sobre mi honorabilidad me permite seguir avanzando en mi vida y poder, al fin, respirar sin angustia», ha asegurado a través de la red social X.

La ya exdiputada aprovecha la misiva para expresar su apoyo a las víctimas de violencia machista y asegura que «trabaje donde trabaje» seguirá luchando por «erradicar el machismo y contra el patriarcado».

«Después de haberme roto en mil pedazos, tras el dictamen de garantías y la carta de dirección como elementos de reparación, necesito parar y seguir el camino de curarme y recomponerme. Nunca volveré a ser la misma, aunque mi militancia, mis principios y mis valores quedan intactos», concluye.

Loreto Arenillas acusó a Más Madrid en el mes de octubre (cuando saltó el escándalo de los presuntos abusos sexuales cometidos por Íñigo Errejón), de haberle quitado la presunción de inocencia y aseguró que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, conocía el caso en 2023 porque ella informó sobre lo ocurrido, pero se prescindió de trasladarlo a los órganos del partido.

«Desde que se conocieron las acusaciones contra Íñigo Errejón, he sido objeto de una inmensa campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme», explicó en aquel entonces Arenillas, afirmando que jamás encubrió ningún acto de acoso ni violencia machista.