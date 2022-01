El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha arremetido contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no defender al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras su último ataque a la carne española. Iglesias acusa a Sánchez de asumir una «noticia falsa comprada por la industria de las macrogranjas» y por «la derecha» para «golpear también» a Garzón, en vez de defenderle.

El ex dirigente podemita ha insinuado también que para los asesores de Sánchez, «es mejor asumir que esto es una falsedad, y que al fin y al cabo mucha gente ha creído esta falsedad y tú también tienes que golpear a Garzón». Los actuales dirigentes de Podemos también están acusando al presidente del Gobierno de asumir «un bulo» para atacar al ministro Garzón.

El titular de Consumo puso en duda la calidad de la carne que exporta España al exterior, en una entrevista concedida al diario británico The Guardian. Pese a las críticas de los ganaderos y de la oposición, Sánchez ha optado por no cesar a Alberto Garzón. Pero sí que le ha desautorizado en público. «Lamento las declaraciones y la polémica. No se corresponde con la acción del Gobierno. Con esto lo digo todo», ha señalado el dirigente socialista este lunes.

«Es gravísimo»

Pablo Iglesias ha calificado este hecho de «gravísimo», al reconocer Pedro Sánchez, a su juicio, que el «peso de los bulos» le hace a él tener que admitir esa «mentira» contra un miembro de su gabinete. «El presidente del Gobierno ha dado por buena una noticia que sabe que es falsa, pero entiendo que la derecha ha ganado el relato», ha afirmado el dirigente podemita este lunes en declaraciones a Rac1, la emisora catalana independentista de la que es colaborador después de haber dejado la política.

«No me sorprende que la derecha haga política a partir de una mentira porque es una estrategia que sigue desde hace tiempo», ha apuntado. Iglesias ha vuelto a incidir en que Sánchez se ha basado «en una noticia falsa». «Es enormemente grave no sólo por cuestiones de lealtad, que ya se resolverá en el Consejo de Ministros qué significa la lealtad para cada uno, sino que ha dado por buena una noticia falsa», ha apuntado.

«Si lo que ha ocurrido esta semana y es que una noticia falsa comprada por la industria de las macrogranjas, ha definido la agenda mediática hasta el punto de que el presidente tiene que dar por buena una noticia que es falsa, sabiendo que es una mentira, se terminó el periodismo en España», ha concluido el ex líder de Podemos.