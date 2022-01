«El Gobierno se expresa en el BOE, en las políticas que pone en marcha y en los acuerdos que logra con el sector ganadero» asegura Pedro Sánchez para quitar hierro a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne que exporta España al exterior. El jefe del Ejecutivo ha evitado una vez más reprender al líder de Izquierda Unida si bien, con un «con esto lo digo todo», le ha dejado tirado en su opinión contra las macrogranjas. «Lamento las declaraciones y la polémica» ha apuntado el presidente. Dice Sánchez que, lo dicho por Alberto Garzón, «no se corresponde con la acción del Gobierno».

Pese a la insistencia sobre si desautorizaba o no las palabras del ministro, que han puesto en pie de guerra a la oposición y al sector agroalimentario, Sánchez ha descartado en todas las ocasiones mostrar su opinión y aún más tomar medidas contra el dirigente de Unidas Podemos. Desde su propio partido y la oposición le han reclamado el cese de Alberto Garzón. Sin embargo, de forma más explícita de lo que lo hizo el pasado viernes en el comité federal del PSOE, hoy el presidente ha insistido que «el sector cárnico produce una carne de extraordinaria calidad y con máximos estándares de la normativa».

Pedro Sánchez ha evitado revelar si, desde que se originase la polémica, ha hablado del tema con Garzón. «Me permitirá que no revele las conversaciones privadas» ha apuntado. Tras conocerse las declaraciones del ministro, la semana pasada, sí mantuvieron una conversación al respecto el presidente y la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos Yolanda Díaz. Fuentes de Moncloa señalaban el viernes que Sánchez tenía previsto mantener una «breve charla» con el titular de Consumo para afearle su actitud «que no ayuda a relanzar la economía» de nuestro país.

«No me puedo desanimar»

Los primeros dos años de la última legislatura han sido un «tiempo muy duro en lo personal», dice Pedro Sánchez. El presidente asegura que «cada vez que voy al Congreso y me encuentro con el nivel de la oposición, no puedo desfallecer, no me puedo desanimar, España se merece mucho más». El secretario general del PSOE ha sido especialmente crítico «con el negacionismo político como forma de hacer oposición» que, según él, practica el Partido Popular.

Aunque ha negado que por ahora el Ejecutivo haya exigido a los de Pablo Casado que se abstengan en la votación de la reforma laboral, como se ha publicado este lunes, no descarta que lo acaben haciendo: «es procedente» ha espetado. Ha aprovechado su intervención, en una entrevista en la Cadena Ser, para poner en valor una vez más la importancia del acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal.

Reforma fiscal

Sobre la reforma fiscal, uno de las propuestas estrella de la coalición abanderada por Podemos, el presidente la considera «necesaria» pero no aún ahora. «Se hará», ha asegurado Pedro Sánchez, «cuando se consolide la recuperación económica». La mejora de la economía española es, a día de hoy, el principal objetivo del gabinete que dirige el líder socialista para pasar página al batacazo provocado por la pandemia.