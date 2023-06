Iglesias es una trituradora: sólo siguen en Podemos 15 de las 64 personas de su primera ejecutiva

Lejos quedan los tiempos en los que se decía que «Podemos es una fábrica de amor». Las dinámicas internas propiciadas por el liderazgo de Pablo Iglesias y, posteriormente, Ione Belarra han acabado expulsando a la inmensa mayoría de las personas que se acercaron al proyecto morado inicial. Tal como recopila OKDIARIO, tres cuartas partes de la primera ejecutiva ya no están dentro de la formación. Frente a 15 personas del primer Podemos que siguen junto a Iglesias e Irene Montero, 16 están ligados a Íñigo Errejón, 11 han regresado a las aulas y 22 están en otros destinos.

Poco o nada queda del Podemos ilusionante que se lanzó en 2014 al calor del movimiento 15-M. Este viernes 9 de junio de 2023, 9 años después, se ha confirmado que Yolanda Díaz, que antaño recibió a Pablo Iglesias en su tierra como asesor, ha enterrado las siglas. No aparecerá el nombre de Podemos en las mesas electorales de las generales del 23J.

Antes de llegar a la práctica disolución de Podemos, se han sucedido, una a una, salidas de jóvenes y no tan jóvenes talentos que querían entrar con fuerza en la política española para cambiar las cosas. Asaltar los cielos y acabar con la casta. Ante la evidencia de que la gran pelea era colocar cargos, se ha ido registrando una sangría de personas. La batalla final ha sido ubicar a toda costa a Montero en un sillón en la Cámara Baja ante su probable salida del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España.

Lista

Estos fueron los fundadores de Podemos que integraron el primer Consejo Ciudadano Estatal junto a Pablo Iglesias y su ubicación actual. En negrita destacamos los pocos que siguen ligados al proyecto que ha abandonado la horizontalidad y los círculos.

1.- Íñigo Errejón: diputado por Más País (Más Madrid)

2.- Juan Carlos Monedero: director de la fundación de Podemos

3.- Carolina Bescansa: profesora en la Universidad Complutense de Madrid y tertuliana

4.- Luis Alegre: profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad en la Universidad Complutense de Madrid

5.- Auxiliadora Honorato: Jurista, antropóloga y funcionaria de la Junta de Andalucía

6.- Rafa Mayoral: diputado nacional de Podemos

7.- Tania González: profesora de formación y orientación laboral y fotógrafa

8.- Sergio Pascual: tertuliano y escritor

9.- Gemma Ubasart: profesora universitaria y consejera catalana de Justicia, Derechos y Memoria

10.- Miguel Bermejo: fuera de la política activa

11.- Irene Montero: ministra de Igualdad

12.- Pablo Bustinduy: candidato de Sumar

13.- Rita Maestre: concejal de Más Madrid

14.- Jorge Lago: sociólogo, editor y profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III de Madrid

15.- Sara Bienzobas: experta en márketing en Más Madrid

16.- Germán Cano: profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid

17.- Lucía Ayala: historiadora simpatizante en redes de Más Madrid

18.- Eduardo Fernández Rubiño: concejal de Más Madrid

19.- Nagua Alba: psicóloga y activista feminista y antirracista

20.- Miguel Ardanuy: dirigente de Más Madrid

21.- Clara Serrano: profesora de Filosofía en la educación pública

22.- Eduardo Maura: director del Instituto Cervantes de Belo Horizonte (Brasil)

23.- Clara Serra: feminista, filósofa e investigadora en la Universidad de Barcelona

24.- Jorge Moruno: diputado autonómico Más Madrid

25.- Laura Casielles: escritora y activista saharaui

26.- Segundo González: economista en Más Madrid

27.- Ana Domínguez: dirigente estatal de Podemos

28.- Jesús Gil Molina: periodista En Comú

29.- Eva Muñoz: portavoz de la Comisión 8M y afín a Más Madrid

30.- Nacho Álvarez: secretario de Estado de Derechos Sociales

31.- Belén Guerra, jefa de gabinete de Alcaldía en Rivas Vaciamadrid (IU- Más Madrid)

32.- Jesús Montero: gerencia en la Universidad Complutense

33.- Ángela Ballester: historiadora afín a Yolanda Díaz

34.- Juanma del Olmo: asesor en el Ministerio de Derechos Sociales

35.- Beatriz Rilova: profesora de Ciencias en Secundaria y Bachillerato

36.- Ariel Jerez: profesor de la Universidad Complutense

37.- Noemí Santana: líder de Podemos Canarias

38.- Guillermo Paños: miembro de Más Madrid

39.- Isabel Franco: diputada nacional de Podemos

40.- Javier Sánchez: diputado nacional de Podemos

41.- Ione Belarra: ministra y secretaria general de Podemos

42.- Pablo Fernández: diputado autonómico y portavoz estatal de Podemos

43.- Paula Baeza: asesora jurídica experta en violencia machista

44.- Juan María Expósito: miembro de Podemos Extremadura

45.- Gemma Galdón: coordinadora del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo

46.-Xosé Xuacu Rodríguez: regresó a su profesión de cocinero

47.- Esperanza Gómez: dirigente de Más País Andalucía

48.- Alberto Montero: profesor de Economía Política en la Universidad de Málaga

49.- Isabel Alba: escritora, fotógrafa y guionista

50.- Marcos Martínez: articulista

51.- Esther Sanz: trabajadora precaria y opositora

52.- Luis Ángel Aguilar: profesor y logopeda jubilado, activista de Podemos

53.- Ana Terrón Granaína: ex diputada y afín a Podemos

54.- Jaume Asens: diputado por En Comú Podem

55.- Mari Carmen Romero: fuera de la política

56.- Raimundo Viejo: activista, profesor universitario y editor

57.- Alejandra Machín: gerente de una cooperativa

58.- Rubén López Bueno: doctorando de la Universidad de Zaragoza

59.- María Ángeles García: ex diputada en Murcia, afín a Yolanda Díaz e Íñigo Errejón

60.- Ana Castaño: psiquiatra afín a Errejón

61.- Sandra Mínguez: matemática y profesora de Secundaria

62.- Carlos Jiménez Villarejo: ex fiscal que rompió con Podemos y ha colaborado con el PSC