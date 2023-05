La bicefalia en el Consejo de Ministros se ha vuelto tan desquiciante en esta campaña electoral en la que Podemos sabe que su expectativa son bastante decepcionantes llega a generar situaciones delirantes: Así ha ocurrido este viernes en un mitin de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de quien se podría pensar que la oposición es su socio en el Gobierno, no el PP o Vox. Porque Ione Belarra ha cargado contra los anuncios electorales en materia de vivienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que es «imposible creer sus promesas».

En concreto, Ione Belarra ha atacado la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez y sus alusiones de que va a aumentar la vivienda protegida un 50% cuando, a juicio de la ministra podemita, es su formación quien empuja para lograr avances en esta materia.

Sin el menor pudor, Belarra ha seguido cargando contra su jefe en el Consejo de Ministros y ha dicho que: «Lo que tenía que haber dicho el presidente es que Podemos me va a obligar a que en los próximos cinco años se aumente un 50% la vivienda protegida. Ese hubiera sido el titular, ese hubiera sido el anuncio».

Ione Belarra ha seguido su discurso contra Sánchez, echando la vista atrás: «A mí no se me olvidan las reuniones del presidente Sánchez con los fondos buitre. No se me olvida que fue el ministro Ábalos el que dijo que la vivienda sí, bueno, era un derecho, pero sobre todo era un bien de mercado», ha trasladado. Ha lanzado también que era necesario intervenir el precio del alquiler porque era una «bomba» de transferencias de recursos de las rentas bajas a las altas, para acusar a los «rentistas» de vivir de no hacer».

Belarra, por otra parte, ha censurado que al PSOE le «tiemblen las piernas» tanto para «promover los avances» como «para defender las conquistas», citando expresamente el pacto que alcanzó con el PP para reformar la Ley solo sí es sí. De hecho, ha alertado de que cuando los socialistas actúan en solitario se cambia la posición histórica el país con el giro sobre el Sáhara Occidental, para «arrodillarse» ante Marruecos, o se aumenta de rango al teniente general Arturo Espejo Valero, «que con toda la evidencia disponible es uno de los responsables de la muerte de Mikel Zabala», según informa EP.

También ha enfatizado que la derecha está «asalvajada» y en vez de plantarle cara y ser «valiente», los socialistas permiten al PP que haga «lo que le da la gana» como mantener el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No se ha ha quedado ahí y, aprovechando que estaba en un acto de campaña en Bilbao ha reprochado la «fortísima alianza conservadora» que mantienen en el País Vasco los socialistas con el PNV. A continuación ha asegurado que «es Podemos quien está construyendo una nueva cultura de colaboración entre fuerzas progresistas,» como, según ha comentado, se ha demostrado en Navarra entre distintos partidos progresistas.