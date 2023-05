OKDIARIO, de la mano de Cake Minuesa, ha ido al palacete situado al lado de la playa en el corazón de Málaga, donde unos okupas han encontrado un lujo en el que habitar, haciendo imposible la convivencia con los vecinos, y se amparan en la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno socialcomunista de Sánchez y Podemos.

Las declaraciones de Jordi, vecino del barrio y además el farmacéutico que atiende las necesidades de los okupas, no pueden ser más elocuentes: «No sólo lo sufro yo, sino que lo sufre el barrio entero con suciedad, gritos…». Relata que «hay varios clanes en el edificio, los de arriba, los del medio y los de abajo. A veces acaban a martillazos».

«Los vecinos han empezado a movilizarse a raíz de la paliza que le dieron a un indigente y acabó aquí en un charco de sangre». Las peleas y los problemas son continuos en este palacete okupado, que afectan a todo el barrio. «Además, tienen enfermedades infecciosas, o sea que estamos hablando además de un problema de salud».

Antonio Sevilla es diputado de Vox en Málaga. Asegura que «es muy duro para los vecinos convivir cada día con esta gente y el riesgo que tienen que estar pasando. Conocen las leyes mejor que nosotros y se aprovechan». Antonio Alcázar, de Vox Málaga, lo tiene claro: «El PSOE y la izquierda radical son los que están amparando a estos descerebrados. Alguna solución le tendrán que dar a esta situación».

Y es que al hablar con los okupas, parecen tener claras las leyes y los privilegios que les otorgan. Mohamed, okupa, declara ufano: «A mí no me pillas, yo sé de leyes y la convivencia no es denunciable. Aquí han venido las autoridades y yo les he dicho que de aquí no me muevo. Y tú no vas a entrar si no es con un papel y con la Policía». «De aquí no me muevo ni aunque venga el FBI».

«La Ley de la Vivienda en octubre sale en vigor…» afirma otro okupa, en referencia a la ley que mermará los derechos de los propietarios. «Yo no soy como ustedes los españoles, que os gusta mucho vivir de las rentas mínimas y de las pagas. Por eso te digo que de aquí no me echa ni Cristo», finaliza.