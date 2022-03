Uno de los mensajes que difunde estos días de forma machacona la propaganda del Kremlin es la denuncia de que las armas enviadas por los países de la OTAN para defenderse de la invasión ucraniana van destinadas a grupos neonazis. El ex vicepresidente Pablo Iglesias y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que llevan desde el inicio de la invasión alineados con las mismas tesis que Vladímir Putin, han adoptado ese bulo y han creado su propia versión: los lanzacohetes C-90 enviados por España han llegado a manos de miembros del Batallón Azov. Una malinterpretación de una noticia televisiva de la que ya han sido ampliamente advertidos, pero que siguen difundiendo sin contemplaciones.

En casi tres semanas de invasión rusa a Ucrania, Pablo Iglesias ha criticado el envío de armas, el cierre de los canales con los que el Kremlin difunde su propaganda en Europa e incluso ha asumido los mismos términos impuestos por Moscú para no mencionar la palabra guerra y utilizar el eufemismo ‘operación militar’. Hasta instó a los ucranianos a rendirse ante el Ejército ruso. Pero también ha difundido los bulos de Moscú. Iglesias se hizo eco, ya la pasada semana, de una noticia emitida en los informativos de Telecinco en la que se relataba de la llegada de los lanzacohetes españoles C-90 a Ucrania. Un vídeo en el que se mostraban imágenes -publicadas ese mismo día, horas antes, en OKDIARIO- de un combatiente de las brigadas de autodefensa ucranianas portando el lanzacohetes.

En esa pieza televisiva se mostraban también imágenes tomadas en otro punto del país, en las que se veía a miembros del Batallón Azov, un grupo de milicianos ucranianos de corte ultraderechista y aspiraciones neonazis. Estos estaban recibiendo una charla sobre cómo emplear un misil contracarro de fabricación sueca NLAW, modelo diferente a las armas españolas. Ambas informaciones hacían referencia a hechos distintos que Iglesias unió en uno sólo: los nazis ucranianos tienen armas españolas.

Diferencias entre un C-90 y un NLAW.

Iglesias reinterpretó la información para llegar a la conclusión de que «armas españolas enviadas a Ucrania estén, como informa Tele 5, en manos del Batallón Azov (nazis declarados) demuestra tanto el grave error estratégico de Ione Belarra oponiéndose al envío de armas como la gran inteligencia de los izquierdistas a sueldo de la Sexta #IroníaOn». El ex líder de Podemos recurrió a la ironía para defender a la ministra Belarra, su sucesora tras la salida del Gobierno, y que ha puesto cara al enfrentamiento entre el ala socialista y el de Podemos en este asunto.

Rápidamente, las redes se lanzaron a señalar el error de apreciación de Iglesias. El mensaje del ex vicepresidente y líder morado alcanzó un gran eco entre las cuentas que difunden estos días la propaganda del Kremlin. Registró más de 1.200 respuestas de usuarios, que en su mayoría le recordaban que lo que decía no era cierto. El mensaje ya cumple una semana y no ha sido rectificado: sigue publicado al alcance de todos. De hecho, ha seguido haciendo mención a ello en su podcast, auspiciado por Jaume Roures.

Incluso hasta el periodista Antonio Maestre, uno de los referentes mediáticos de la extrema izquierda, le ha afeado a Iglesias la difusión del bulo. «Mira que es raro que con lo que está puesto en lo que manipulan los medios se haya tragado el bulo», ha advertido Maestre.

Monedero se suma

Otro que se ha sumado a la difusión de este bulo ha sido Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos, alineado con los mensajes oficiales del Kremlin, recurrió el pasado domingo a su ventana mediática en el diario Público para volver a insistir en la falsedad de que las armas españolas se encuentran en manos del Batallón Azov. Hacía ya casi una semana que se había desmentido el bulo, pero Monedero no mostró reparos en volver a ponerlo sobre la mesa.

«España acaba de mandar armas (a Ucrania). Inicialmente, Pedro Sánchez había decidido, pactado con Unidas Podemos, no hacerlo. Pero las presiones de Estados Unidos, de otros líderes europeos, le ha llevado al final a echarse en brazos de los que quieren que se prolongue la guerra».

Las armas que ha enviado España a Ucrania están ahora en manos de un batallón llamado Azov, que se reconoce a sí mismo como nazi. Gran operación, Pedro Sánchez y Margarita Robles. pic.twitter.com/PzhzzkYqvt — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) March 13, 2022

«Las armas españolas están ahora en manos de un batallón, el Azov, que se reconoce a sí mismo como nazi. Una gran operación, Pedro Sánchez y Margarita Robles. Seguro que los franquistas que hay en el Ejército español están celebrando tamaña aventura».

Lo cierto es que, hasta el momento, tan sólo se ha visto el lanzacohetes C-90 español en Ucrania en dos ocasiones: la primera, en manos de un miembro de las brigadas de autodefensa -con voluntarios civiles-, y la segunda, a hombros de un soldado profesional del Ejército ucraniano, grabado durante una patrulla antitanque en un bosque de los alrededores de Kiev. Ningún C-90 ha aparecido en manos del Batallón Azov.