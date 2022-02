Los fundadores de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero han saltado como un resorte lanzando una inusitada catarata de críticas en tromba contra la decisión tomada este domingo por la Unión Europea de vetar las emisiones de los órganos de propaganda del Kremlin hacia todo el mundo en forma de medios como Russia Today (RT) o Sputnik. A los creadores de la formación de extrema izquierda socia del Gobierno de Sánchez les ha sentado tan mal esta medida que no han ahorrado en exclamaciones en sus airadas reacciones al mismo tiempo que cargaban contra otros medios españoles.

Pablo Iglesias ha sido el más profuso en su defensa de los órganos de propaganda del Gobierno rusio, llegando a justificar como «obvio» el hecho de que «en un contexto de guerra manipularán». El ex vicepresidente del Gobierno de Sánchez en esta misma legislatura ha espetado que «¿Russia Today y Sputnik informan a favor del gobierno ruso? Sin duda, igual que Mediaset y Atresmedia informan a favor de sus propietarios».

Tal era el enfado de Pablo Iglesias que ha llegado a mantener encendidos debates con otros usuarios en su férrea defensa de los medios propagandísticos rusos, por supuesto recurriendo a uno de sus mantras, el de atacar a este medio. «¿Estás a favor de que se censure a los medios de Arabia Saudí, China o Katar [sic]? ¿De verdad piensas que RT miente más que OK Diario, La Razón o ABC?», preguntaba el ex líder de Podemos.

Para que yo lo entienda @DaniCela8 ¿Tú estás a favor de que se censure a los medios de Arabia Saudí, China o Katar? ¿Seguro? ¿De verdad piensas que RT miente más que OK Diario, La Razón o ABC? Con todo el cariño, das un poco de lástima. Abrazo https://t.co/yCE1uBOopA — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 27, 2022

Por su parte, el ideólogo de Podemos y profesor universitario Juan Carlos Monedero lamentaba que «censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es queTelecinco no ha informado buscando una guerra donde le interesaba?».

Lo cierto es que, a diferencia de otros políticos o analistas con los que en el pasado han convergido en su defensa de la figura de Putin, Iglesias y Monedero sí han mantenido estos días fielmente su más enconada defensa de la satrapía del Kremlin tras la invasión lanzada sobre Ucrania. De hecho, el propio Pablo Iglesias no ha hecho sino elevar el tono en su argumentación para dejar vendida a Ucrania usando las mismas palabras que Putin -«Es peligroso enfrentarse a una potencia nuclear»-, mientras ataca al país agredido copiando, de nuevo, el mismo argumento esgrimido por el mandatario ruso: «Son neonazis».