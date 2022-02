El Alto Representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que los Veintisiete utilizarán fondos europeos para financiar armas, combustible y suministros médicos a Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado el veto de las emisiones de los medios rusos RT y Sputnik en la Unión Europea.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022