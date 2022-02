Las previsiones de Estados Unidos de que el bombardeo de Rusia sobre Ucrania iba a empezar antes del 20 de febrero parece haberse cumplido. Según ha anunciado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, este jueves «ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera» del este de Ucrania. Solo un día después de la fecha que los Estados Unidos habían señalado como la más factible, ayer miércoles.

Pese a ese inicio de los ataques Borrell ha manifestado que los países de la UE no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que «el nivel de intensidad de la agresión lo requiera». «Hemos tenido noticias sobre una retirada de tropas (rusas), pero no hay evidencia de eso», ha dicho Borrell tras una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para tratar la tensión en torno a Ucrania, en la que no adoptaron ninguna decisión.

En esa reunión informal del Consejo Europeo previa a la cumbre Unión Europea – Africa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó la «absoluta unanimidad» que quedó patente este jueves entre los socios de la Unión Europea en la respuesta que hay que dar a la situación que está viviendo Ucrania ante las amenazas de Rusia.

Rusia anunció la retirada

El Gobierno de Rusia anunció este martes la retirada de parte de las tropas desplegadas cercas de la frontera con Ucrania tras finalizar las maniobras que estaban llevando a cabo en la zona, ante el repunte de las tensiones con el país vecino durante los últimos meses. Pero la noticia no convencía a Europa.

El bombardeo, según ha anunciado Borrell, ha empezado por la zona este del país. Justo el lugar donde aún permanecerían tropas rusas. «Los destacamentos de los distritos militares Sur y Oeste que cumplieron sus misiones se preparan este martes para volver a sus bases en trenes y vehículos de traslado de tropas», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.

La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo de cara a una «invasión». Rusia ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la OTAN de incrementar la actividad militar en la zona. Estados. Unidos venía advirtiendo desde enero que el inicio de la invasión se produciría en febrero.