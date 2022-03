Allá donde va, Pablo Iglesias no deja de intentar persuadir a su auditorio con el argumentario de Moscú: «Defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras». Sin embargo, este lunes, en una colaboración radiofónica, el ex vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos ha sugerido a los ucranianos que se rindan porque «los civiles armados enfrentándose a un ejército profesional bien armado es el preámbulo de una tragedia». «Hay que tener cuidado con esto del heroísmo», ha concluido mientras el mundo libre se siente cautivado por la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano bajo el liderazgo de Volodimir Zelinski.

No deja de sorprender este argumento en Iglesias, que siempre ha elogiado a los brigadistas internacionales que vinieron a España a luchar en el bando republicano durante la guerra civil, a los que considera «héroes y heroínas de la democracia». Una demostración más de que no es la coherencia la gran virtud de este profesor universitario.

Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir ✊ pic.twitter.com/t8Xy5TgqvQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 15, 2020

Descartado el heroísmo de los ucranianos para enfrentarse a Putin, Pablo Iglesias prosigue su intervención en la Cadena Ser acompañando con sus argumentos la estrategia del Kremlin: «Hay que poner todos los huevos en la cesta de la negociación. Creo que apostar por la paz, que es lo más difícil, que no tiene que ver con la visceralidad, sino que tiene que ver con la más fría racionalidad, es lo que debería estar moviéndonos a todos los demócratas».

También rechaza las sanciones que la Unión Europea está imponiendo a Putin. «Se olvida que las sanciones no le van a afectar a Putin. ¿Alguien piensa que Putin tiene su pasta fuera de Rusia? A él no le va a afectar absolutamente nada. A la población rusa sí le va a afectar. Y a los ciudadanos europeos. Cuando Rusia corte el suministro del gas que buena parte de los países europeos dependen se van a tener que preparar para una crisis energética», afirma.

Europa arma a Ucrania

La influencia de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España en la excepción europea a la hora de enviar armamento a Ucrania para resistir a la invasión rusa. En un giro histórico, la pacifista Alemania enviará mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger. Bélgica, 2.000 ametralladoras y 3.800 toneladas de combustible. Holanda, 200 misiles Stinger, 30 detectores de metales, dos robots de detección de minas, dos radares de vigilancia, cinco de localización de armas, 100 rifles de francotirador y 30.000 piezas de munición. Portugal entregará granadas y municiones de diferentes calibres, radios portátiles completas, repetidores analógicos y fusiles automáticos G3.

Histórico también es el cambio estratégico de los países nórdicos. Suecia ha roto su tradicional neutralidad y suministrará 5.000 lanzacohetes y equipamiento valorado en 37,7 millones de euros además de otra partida de 47,2 de apoyo. Noruega ha enmendado su decisión de no enviar armas a países no pertenecientes a la OTAN que estén en guerra y armará a Ucrania. Finlandia, que se mantiene como país no alineado desde 1956, enviará 2.500 rifles de asalto, 150.000 balas y 1.500 armas antitanque. Dinamarca facilitará al ejército ucraniano 2.700 lanzacohetes.