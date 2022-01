Los tambores de guerra en Ucrania han recuperado a Pablo Iglesias como aliado de Vladimir Putin. El ex líder de Podemos justifica la estrategia belicosa del ex agente del KGB y afirma que Rusia, con la amenaza de invadir Ucrania, únicamente «defiende su seguridad y sus áreas de influencia como todos». Reconoce que Putin «no es el faro del proletariado», pero arguye que «defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras», escribe el ex vicepresidente del Gobierno en un artículo publicado en la web CTXT.

«Ojalá haya alguien del PSOE que le diga a Sánchez que el error del chuletón o que diera por bueno el bulo contra Garzón son fallos nimios comparados con lo que representaría que España se comprometiera con entusiasmo en acciones militares contra Rusia», apostilla Iglesias en clara sintonía con la estrategia del Kremlin en una crisis convertida por Rusia en un supuesto derecho a acometer un despliegue militar sin precedentes en Ucrania como defensa propia.

Podemos vuelve a mostrar así su rostro más favorable a Putin y a Rusia. Desde su fundación como partido político ha protagonizado numerosas muestras de colaboración. La hemeroteca no recoge ningún episodio en el que los de Pablo Iglesias no se hayan alineado con la antigua URSS. Esta vez el anuncio de la ministra de Defensa de España de enviar dos buques a Ucrania ante la beligerancia del ejército ruso ha provocado la salida en tromba de cargos morados para defender al Gobierno de Moscú.

La buena sintonía del Gobierno de Putin con el partido morado existe desde su fundación. El hecho donde se mostró más entendimiento fue en febrero de 2021 cuando Iglesias dio la razón al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al equiparar el encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, con la situación de los presos catalanes del procés. «No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España, por la existencia de líderes independentistas en las cárceles y en el exilio», opinó el entonces vicepresidente segundo discrepando de Carmen Calvo.

Anteriormente cabe recordar otros momentos donde se ha confirmado una colaboración directa entre Podemos y Rusia. Es el caso del diputado morado Txema Guijarro que, además de trabajar de forma muy estrecha con mandatarios de extrema izquierda de América Latina, visitó Rusia para mediar para que Putin acogiera a enemigos de EEUU como Eduard Snowden y Julian Assange. El libro El Analista recoge cómo este hombre fuerte de Iglesias en temas internacionales trató con varios espías rusos para posibilitar asilos a estos activistas.

También fue muy llamativo como Iglesias corrió en 2015 a apoyar al Gobierno de Grecia de Alexis Tsipras quien a su vez encontró un aliado férreo en Putin en la crisis económica del país heleno enfrentando a la UE.

Mi intervención hace un rato sobre las sanciones de Rusia en el Parlamento Europeo http://t.co/mIzhzuUydg — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 15, 2014

Caballo de Troya del Kremlin

Por otra parte, en el plano mediático, Pablo Iglesias se caracterizó antes y durante su etapa en política institucional por tender puentes con países como Irán, Venezuela y Rusia a través de sus medios de comunicación. Sus célebres tertulias La Tuerka y Fort Apache se realizaron gracias al apoyo de esos regímenes. En el caso de Rusia son muchas las crónicas que recogen cómo el Gobierno de Putin ha financiado redes de propaganda que pretenden, para su propio beneficio, desestabilizar a la Unión Europea y sus alianzas con Estados Unidos.

Además, el fundador de Podemos ha puesto la alfombra roja a la televisión estatal rusa, RT, cuando han querido entrevistarle antes y después de entrar en el Palacio de La Moncloa como vicepresidente.

Jakub Kalensky, experto en desinformación rusa e investigador del Atlantic Council, afirmó en 2019 que «los representantes de Podemos han difundido muchas veces los argumentarios del Kremlin». Cita como ejemplos la guerra en Ucrania, «blanqueando el papel de Rusia en ella y culpando absurdamente a Occidente por la invasión de Rusia». «Cuando la importancia de tales partidos [como Podemos] crece, el beneficio para el Kremlin es bastante obvio: las mentiras que se originaron en Moscú son repetidas por portavoces locales, por lo que reciben más legitimidad y una mayor difusión», explica.

Para este intelectual dirigentes de Podemos e IU como Iglesias, Alberto Garzón, Enrique Santiago o los eurodiputados Manu Pineda o Javier Couso, que se significan sistemáticamente a favor de los intereses de Putin, son «caballos de Troya del Kremlin».