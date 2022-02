El programa de televisión de Pablo Iglesias ha mostrado este jueves su condescendencia con el mandatario ruso Vladimir Putin. Un colaborador del ex vicepresidente del Gobierno ha dado pábulo a las tesis de RT, la televisión rusa financiada por el Kremlin, que en lugar de guerra, habla de «una operación especial militar para defender a Donbass [región de Ucrania]».

«Si uno va a la web de RT en español, el marco que te encuentra es ‘operación militar especial’, es imposible encontrar la palabra ‘guerra’ o ‘invasión’. Putin organiza una operación militar especial para defender Donbass», desarrolla Manu Levín, el que fuera asesor de discurso de Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. «Se dice que el objetivo es desmilitarizar, desnazificar, el objetivo es proteger a la población ucraniana. Este mismo marco se reproduce en medios como Telesur [canal de Venezuela]», prosigue este colaborador de La Base.

Pablo Iglesias ha dedicado su programa diario a mostrar la realidad de la situación en Ucrania que, según él, ocultan los grandes medios de comunicación. Tras tres minutos de discurso de Putin, dice: «Hacemos algo que no es fácil, en un momento de máxima atención informativa, como es una guerra, construimos una alternativa a los de siempre. Trabajamos para que el rigor, la seriedad, la información contrastada y los datos ganen a la propaganda».

El que fuera líder de Podemos ha encabezado este programa que ha contado con muchos entrevistados ligados al partido morado sin avisar de esa vinculación. Así ha hecho su particular valoración de la crisis abierta en el Este de Europa. Insistentemente ha cargado contra los medios de comunicación por asegurar que ha hecho guiños a Rusia en los últimos tiempos. En todo caso, como publicó OKDIARIO, en enero Iglesias justificó la estrategia belicosa de Putin al sostener que Rusia, con la amenaza de invadir Ucrania que ahora se ha materializado, únicamente «defiende su seguridad y sus áreas de influencia como todos».

Durante tres horas Iglesias se ha esforzado en criticar una y otra vez a la OTAN como responsable indirecto de las acciones de Putin. Ha tratado de argumentar que Podemos sí condena los ataques de Rusia y se muestra indignado con que periodistas como Carlos Alsina afirmen que hay ministros prorrusos en el Gobierno. «Habrá gente que intente aprovechar esta situación para echar a los ministros de Unidas Podemos del Consejo de Ministros», alerta.

De esta forma, Iglesias ha insistido una vez más para cargar contra los medios de comunicación por apuntar que es aliado del Kremlin como dijo la publicación The Economist en 2015. «Los medios dicen que Sánchez tiene que sacar a los ministros comunistas porque son prorrusos. Pero son inequívocas las declaraciones de Ione Belarra y Alberto Garzón, lógicamente críticos con la OTAN como cualquiera que defienda la paz, pero inequívoco en condenar la agresión rusa».

Tras la difusión de las tesis de la televisión rusa, donde él mismo ha sido entrevistado varias veces, Iglesias admite que venía asegurando que Rusia tenía derecho a «defenderse» de Ucrania. «Era lógico que Rusia temiera una ampliación de la OTAN que llegara a Ucrania, que era su cinturón de seguridad que había quedado negociado cuando se disolvió la Unión Soviética, pero es verdad que esta agresión a Ucrania cambia de escenario», comenta con tibieza.

Vladímir Putin.

A renglón seguido, Iglesias critica que Putin ha posibilitado que Rusia deje olvidadas las esencias del comunismo. Lamenta que tiene un discurso «anticomunismo». En todo caso, apunta que «defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras», como escribió en un medio afín.

«Ojalá haya alguien del PSOE que le diga a Sánchez que el error del chuletón o que diera por bueno el bulo contra Garzón son fallos nimios comparados con lo que representaría que España se comprometiera con entusiasmo en acciones militares contra Rusia», apostilló Iglesias en clara sintonía con la estrategia del Kremlin.

El ex dirigente político mostraba así su cara más favorable a Putin y a Rusia. Desde la fundación de Podemos se han detectado numerosas muestras de colaboración. La hemeroteca no recoge ningún episodio en el que los de Pablo Iglesias no se hayan alineado con la antigua URSS. Tras el anuncio de la ministra de Defensa de España de enviar dos buques a Ucrania ante la beligerancia del ejército ruso, cargos del partido morado salieron en tromba para defender al Gobierno de Moscú.

Ahora, tras su incursión belicista, Iglesias quiere alejarse de Rusia y deja caer que tanto Vox como los políticos independentistas de Cataluña sí están ligados a Rusia.

En todo caso, cabe recordar que en febrero de 2021 Iglesias dio la razón al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al equiparar el encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, con la situación de los presos catalanes del procés. «No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España, por la existencia de líderes independentistas en las cárceles y en el exilio», valoró entonces como confrontación a la vicepresidenta Carmen Calvo.

También fue muy llamativo como Iglesias corrió en 2015 a apoyar al Gobierno de Grecia de Alexis Tsipras, quien a su vez encontró un aliado férreo en Putin en la crisis económica del país heleno enfrentando a la UE. Asimismo, hubo colaboración directa entre Podemos y Rusia. Es el caso del diputado morado Txema Guijarro que, además de trabajar de forma muy estrecha con mandatarios de extrema izquierda de América Latina, visitó Rusia para mediar para que Putin acogiera como refugiados a enemigos declarados de EEUU como Eduard Snowden y Julian Assange.