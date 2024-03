Iglesias engaña a sus clientes: copia fotos de otros restaurantes para ilustrar los platos de su bar

Pablo Iglesias está engañando a los clientes de su nuevo bar, la Taberna Garibaldi, utilizando imágenes falsas para ilustrar la carta. En lugar de hacer pruebas de los platos y fotografiarlos, como se suele hacer cuando se diseña un menú, el ex vicepresidente del Gobierno ha robado imágenes de Internet.

En la web de Taberna Garibaldi ya aparecen los platos que ofrece este nuevo restaurante de Lavapiés, así como sus precios. Toda la carta está ilustrada con imágenes que se pueden encontrar en Internet con una rápida búsqueda en Google.

Pero el líder podemita no sólo ha copiado imágenes de los platos, sino que ha ido más allá: está utilizando fotografías, sobre las que no tiene licencia, del interior de otros restaurantes. Las imágenes que aparecen en la web de Garibaldi ni siquiera se corresponden con el estado del interior del local.

De hecho, OKDIARIO ha podido acceder al interior del bar, como se puede ver en el vídeo que aparece bajo estas líneas, y no tiene nada que ver con lo que muestran en Internet. La barra no es la misma y las paredes no tienen, siquiera, los mismos azulejos.

Precisamente, en estas imágenes grabadas por OKDIARIO se puede comprobar que el bar de Pablo Iglesias no tiene un acceso adaptado para personas con movilidad reducida, sino que hay que subir varios peldaños para acceder a su interior.

Por otro lado, el horario del local abarca hasta las 02:00 horas, algo que choca frontalmente con las propuestas de la que fuera socia de Iglesias en el Gobierno, Yolanda Díaz. Y es que, la ministra de Trabajo y vicepresidenta no quiere que los locales de restauración abran hasta tarde.

Hace unos días, el 4 de marzo, la líder de Sumar dijo que no es «razonable» que en España los bares estén abiertos hasta las 02:00 horas , pues en el resto de España cierran más pronto. «Es una locura», señaló durante una reunión de su grupo parlamentario en el Congreso.

La carta del bar de Pablo Iglesias

Antes de la apertura de este local, Pablo Iglesias tuvo que enfrentarse a críticas de muchos sectores por los nombres que ha elegido para la carta de su bar, en la que homenajea a asesinos y terroristas, como el Che Guevara o Josu Ternera.

Fidel Mojito, Ché Daiquiri o Pasionaria Puerto de Valencia son algunos de los nombres que reciben algunos de los cócteles, mientras que la sección de platos veganos se llama No me llame Ternera, en alusión al documental que Jordi Évole grabó con el terrorista para Netflix.

Esta es la carta del bar que va a abrir Pablo Iglesias en Lavapies No se puede ser más turras pic.twitter.com/amKKR7LAym — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 14, 2024

Estos nombres han generado un gran revuelo en redes sociales. Muchos internautas han cargado contra el que fuera líder de Podemos por utilizar a criminales para nombrar las bebidas y los platos de la carta.

«Es Vomitiva la apología a la ideología más asesina de la historia, sin ningún tipo de tapujos ni pudor. Deberían estar escondidos en un agujero», comenta un usuario. «No me llame Ternera para los platos veganos es un insulto más a las víctimas», señala otro. Mientras un tuitero le responde: «Se me han revuelto las tripas al leerlo. La banalización del terrorismo entre la izquierda es preocupante».

Pero los internautas no hacen sólo referencia a los nombres utilizados en la carta, sino también se han preguntado si Pablo Iglesias aplicará en su bar las mismas políticas y medidas económicas que exige la formación morada.

«Entiendo que será todo gratis y los sueldos de los camareros serán de 4.000 euros por una jornada de 6 horas», comenta con ironía uno de los internautas, a lo que otro responde «y cerrado los fines de semana y los puentes». Un comentario al que se suma un tercero apuntando «y a las 23:00 horas».

Amenazas de anarquistas

Además de las críticas a la carta, el bar de Iglesias ha sufrido amenazas por parte de un grupo de anarquistas, que le ha exigido que elimine el cóctel Durruti de la carta porque si no lo hace, pasarán «a la acción».

«Exbicepresidente: exigimos la retirada inmediata del cóctel Durruti o el proletariado anarquista pasará a la acción. Los amigxs de Durruti» (sic), se puede leer en un mensaje con varias faltas de ortografía. Además de esta pintada amenazante, en otra parte de la fachada le han pintado el símbolo anarquista con un spray de color rojo.