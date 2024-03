De vicepresidente del Gobierno a camarero de un bar. Pablo Iglesias ha abierto un restaurante en el madrileño barrio de Lavapiés que ha estado inmerso en la polémica desde el día uno, la taberna Garibadi. Él, ajeno a todo, se ha grabado detrás de la barra actuando como si fuera un trabajador cualquiera limpiando los cubiertos.

Willy Veleta, reportero en el medio de Pablo Iglesias, graba casual escena. El podemita, ataviado con una sudadera con la bandera de la República, aparece secando unos cubiertos detrás de la barra del Bar Garibaldi: «Aquí estamos, echando una manita secando unos cubiertos que acabamos de comprar hoy», dice el ex vicepresidente.

Pablo Iglesias reconoce que de momento no está en «su salsa» porque está «un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles». El podemita protagoniza el sketch pero hasta él mismo reconoce que no va a ayudar en el bar que ha fundado con otros dos compañeros: «El grueso del curro lo llevan otros compañeros pero hoy había que echar la mano porque es la inauguración».

El vídeo, que se ha vuelto completamente viral en las redes sociales, termina con una anécdota que cuenta Iglesias: «Han llamado unas señoras a reservar y he cogido el teléfono. Les he cogido nota y me han reconocido. En fin, una risa». También bromea con la posibilidad que el actor Luis Tosar visite su restaurante porque la cerveza de grifo que tiene es Voll Damm.

Polémicas de la Taberna Garibaldi

El bar que Pablo Iglesias ha abierto en el barrio madrileño de Lavapiés ya es protagonista de varias polémicas. La última es que este lunes amaneció con pintadas amenazantes en su fachada. Un grupo de anarquistas le exigía que eliminara el cóctel Durruti de la carta porque, si no lo hace, pasarán «a la acción».

«Exbicepresidente: exigimos la retirada inmediata del cóctel Durruti o el proletariado anarquista pasará a la acción. Los amigxs de Durruti» (sic), se puede leer en un mensaje con varias faltas de ortografía. Además de esta pintada amenazante, en otra parte de la fachada le han pintado el símbolo anarquista con un spray de color rojo.

El restaurante, que es «sólo para rojos», homenajea al etarra Josu Ternera, al sanguinario Che Guevara y a la asesina comunista Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria. Así se refleja en la carta. Fidel Mojito, Ché Daiquiri o Pasionaria Puerto de Valencia son algunos de los nombres que reciben los cócteles, haciendo referencia a Fidel Castro, Che Guevara y La Pasionaria.

Además, la sección de platos veganos recibe el nombre de No me llame Ternera en alusión al documental que grabó Jordi Évole con el etarra Josu Ternera para Netflix. También aparece una referencia a la Brigada Garibaldi, uno de los batallones internacionales que participaron en la defensa de la República española.

Humedades y robos

Sólo unos días antes de la inauguración del bar, OKDIARIO pudo atestiguar que tenía humedades y que tuvo que ser sometido a una reforma. Además, los empleados encargados de la reforma han sufrido la inseguridad del barrio siendo víctimas de un robo a plena luz del día mientras descargaban materiales de construcción para rematar la reforma del local de Iglesias.

El pasado 14 de marzo, a las 12:30 horas de la mañana, uno de los obreros que trabajan para Pablo Iglesias sufría un robo. El trabajador tenía su furgoneta de trabajo aparcada frente al bar con las ventanillas bajadas y un ladrón le ha sustraído su cartera. El botín contaba con las llaves del coche, una tarjeta de crédito y documentación del trabajador contratado por el fundador de Podemos.

El obrero ha llamado de inmediato a la Policía, que le ha comentado que desplazaría una patrulla hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, al ver que ya se estaban realizando compras con su tarjeta de crédito y que el binomio policial tardaba en llegar, ha decidido acudir a comisaría. Allí, ha denunciado los hechos acaecidos en una de las calles más inseguras de Madrid, donde Pablo Iglesias ha decidido abrir su bar.