Un hombre alquila su casa en Barcelona y acaba convertida en un narcopiso: «Los vecinos viven con miedo»

Domenico Cassano vive una pesadilla desde que en junio de 2025 decidió alquilar su piso en Barcelona. Este hombre, de nacionalidad italiana, decidió alquilar su piso a una chica de Madrid que aparentemente tenía trabajo y buena solvencia económica y que se presentó a través de una agencia. «Resultó ser todo falso. Era una estafadora de serie que venía de Madrid y acabó convirtiendo mi casa en un narcopiso.»

Las personas que ocuparon su piso comenzaron a vender droga desde el primer momento y, tres meses después de adquirirlo, dejaron de pagar los 800 euros que Dominico pedía por el alquiler de este inmueble de 50 metros, con un salón, un baño y situado en la calle Aurora de Barcelona.

«He vivido una pesadilla, son violentos, han destrozado todo en mi piso y la propia comunidad de vecinos, el portero automático, buzones; nos han hecho la vida imposible a mí y a todos los vecinos. Hay 25 familias en este edificio con niños y personas mayores con pánico de salir y entrar en el edificio. «A mí me llegaron a amenazar con un cuchillo», relata Domenico a OKDIARIO.

El propietario ha denunciado a este diario que trató de poner muchas denuncias y que la policía no les hacía caso. «Tendría que haberme tomado la justicia por mi mano porque en este país se penaliza a la gente buena y se premia a los criminales. Porque tengo a mi mujer y a mis hijos en España; si no, me iba a mi país. En Italia hacen esto y al día siguiente estas personas están en la cárcel», relataba.

El 14 de febrero los okupas abandonaron el piso tras la intervención de los Mossos, dejándolo destrozado. «Me he sentido abandonado por parte de las instituciones y por el Gobierno español que ayuda a los criminales.»

Domenico ha explicado que ahora tiene que reforzar el piso y gastarse cerca de 40.000 euros en arreglarlo. Además, señala que se le han quitado las ganas de volverlo a alquilar y que posiblemente lo venderá. «Aquí radica el problema de la vivienda en España, ¿quién va a querer alquilar un piso con las leyes que tenemos en España?», concluye.

Decreto ómnibus

La posición de Pedro Sánchez a favor de los okupas siempre ha sido evidente. El 4 de febrero, el Gobierno trató de colocar una trampa fundamental en el texto de su nuevo decreto antidesahucios para blindar a todos los okupas anteriores a este año. Según señalaba el texto de la norma consultado por OKDIARIO, «los procedimientos de desahucio que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley».

Es decir, todos los casos de okupación previos a la fecha mencionada continuarán blindados por el Ejecutivo y los propietarios no podrán desahuciar a dichos inquilinos «vulnerables» pese a pertenecer a ese 93% de particulares que sólo tiene una o dos casas en propiedad.

Según recoge la disposición transitoria que regula la aplicación temporal de la norma que deroga y la que entra en vigor, prácticamente todos los procedimientos de lanzamientos por los que la polémica medida tuvo que extraerse del Ómnibus continuarán suspendidos.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), Ricardo Bravo, señaló entonces que el Gobierno «ha engañado no solo a los afectados, sino a toda España». Destaca, en este sentido, que dentro del texto «no hay nada que haga pensar que no se pueda interpretar la disposición transitoria única como una trampa del Gobierno».