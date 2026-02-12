Desmantelado un narcopiso en Palma que ofrecía un pack completo: drogas y prostitutas

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de venta de drogas en el céntrico barrio palmesano de Sindicato. El inmueble funcionaba además como vivienda en la que se alquilaban habitaciones para el ejercicio de la prostitución. En total, han sido detenidas cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como presuntas responsables de los hechos.

La investigación sobre este domicilio se inició cuando los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO comprobaron que numerosas personas acudían al lugar para adquirir sustancias estupefacientes. Los investigadores detectaron un inusual trasiego de compradores, lo que confirmó las sospechas sobre la actividad que se desarrollaba en el interior.

Tras recabar la información necesaria y realizar las oportunas vigilancias, se estableció un operativo policial con el fin de verificar los hechos y actuar en consecuencia. Finalmente, los agentes confirmaron que se trataba de un punto de venta de cocaína, cristal y tusi que operaba de forma continuada.

Los policías también constataron que en el inmueble se alquilaban habitaciones para mantener encuentros sexuales vinculados a la prostitución, actividad que se desarrollaba de manera paralela al tráfico de drogas.

Durante el registro efectuado en el domicilio, los agentes incautaron más de 200 dosis de sustancias estupefacientes y medicamentos. Entre lo intervenido había más de 160 gramos de cocaína y cocaína base, además de distintas cantidades de tusi, cristal, benzodiacepinas, marihuana y fármacos para la disfunción eréctil. La droga se encontraba dosificada y preparada para su venta directa a los consumidores, lista para su distribución inmediata.

Asimismo, se intervinieron más de 155.000 euros en efectivo, localizados en distintas estancias de uno de los domicilios.

En el interior también se hallaron cinco cajas de gran tamaño con numerosas prendas de ropa etiquetadas, con las alarmas puestas y muchas de ellas perchadas y plastificadas, procedentes de conocidas tiendas textiles. Se están realizando gestiones para devolver las prendas intervenidas a sus legítimos propietarios.

Además de los cinco arrestados por tráfico de drogas, agentes de la UCRIF detuvieron a otras tres personas por infracción de la Ley de Extranjería.