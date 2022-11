El Vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha explicado en El Programa de Ana Rosa que la negociación con Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto ha fracasar porque «el Gobierno está dividido en tres trozos como mínimo».

El popular ha asegurado que «la llave la tiene Pedro Sánchez y lo tiene fácil: darle un portazo a ERC y a los independentistas y volver a sentarse con los constitucionalistas». «Hay dos grandes posiciones: aquellos que creemos en la Constitución y la unidad de España y aquellos que quieren derribar la Constitución y romper España. Sánchez gobierna con los segundos y debería pactar con los que creemos en las instituciones», ha defendido.

Pons era la persona que negociaba con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para lograr un acuerdo en el poder judicial. Durante su intervención ha desvelado que fracasó fundamentalmente por tres motivos: «En primer lugar no habíamos incluido los candidatos de Podemos, habíamos aceptado los de la vicepresidenta Yolanda Díaz pero no eran los de Podemos. En segundo lugar los ministros jueces sabían que con el acuerdo no volverían a sus puestos a dictar sentencias y también trabajaban en contra del acuerdo. Y por ultimo el acuerdo empezó a malograrse a partir del momento en el que el ministro de la Presidencia le pasó la negociación al Gabinete del presidente».

«No era Podemos era Yolanda la que negociaba con nosotros a través de Bolaños. Los ministros jueces estaban en contra y el Gabinete del presidente no sé hasta qué punto jugaba contra el ministro de la Presidencia y, además era un Gobierno preso por sus compromisos con ERC», ha asegurado.

Todo estalló a partir de que el Gobierno confesara que iba a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Para Pons «rebajar el delito de sedición es romper la unidad de los españoles ante la ley». «Si el delito lo comete Junqueras o Puigdemont hay que cambiar la ley para que no cumplan la pena. Si usted es independentista el Gobierno cambia la ley pero si es españolito corriente no», ha señalado.

Y es que, para el PP «la rebaja del delito de sedición permitirá que Oriol Junqueras se presente a las próximas elecciones o que Puigdemont vuelva a España y evite incluso la cárcel», lo que es una completa «humillación para el Supremo y un sometimiento del poder judicial a los que quieren romper España».