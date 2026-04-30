El Gobierno utilizó la Carlos III para promocionar a Begoña Gómez como madrina de un máster «para ingenieros»

Begoña Gómez tuvo una participación destacada en la presentación de un máster dirigido a ingenieros, en la Universidad Carlos III de Madrid. La titulación contó con el respaldo institucional del Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La entonces ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también participó, de forma telemática.

La mujer del presidente del Gobierno fue presentada como «directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva de la Complutense» y fue la elegida para dar la conferencia inaugural del máster, que llevó por título La [in]diferencia. El acto se celebró en abril de 2023.

Para ingenieros

Lo más llamativo es que el máster, que se promociona como «único en Europa» para la formación en «producción sostenible, eficiencia energética y ecodiseño», va dirigido a ingenieros.

En el «perfil de ingreso» de nuevos alumnos se detalla que estos son, fundamentalmente, «graduados en ingenierías» de todo tipo —industrial, mecánica, eléctrica, aeroespacial, biomédica, física, química industrial…—, lo que da cuenta del elevado nivel de la titulación. Gómez, cabe recordar, asegura ser «licenciada» en marketing. Y esa supuesta licenciatura ha sido cuestionada, pues la mujer de Sánchez obtuvo el título en una academia privada y, por tanto, sin homologación oficial.

La conferencia de Begoña Gómez fue introducida por el propio rector, Ángel Arias, quien, precisamente, es ingeniero industrial. «Esta universidad pública marca la diferencia con este máster, que viene a cubrir una necesidad planetaria», ensalzó Gómez.

En su intervención, la mujer del presidente del Gobierno instó a modificar los hábitos de consumo y virar hacia el reciclaje y la reutilización de productos, pues «según las previsiones de la ONU, para el 2050 seremos 9.100 millones de personas y necesitaríamos tres veces nuestro planeta para seguir consumiendo como lo estamos haciendo actualmente».

En este contexto, aprovechó para promocionar la llamada estrategia España 2050, elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve un cambio radical en los hábitos de los españoles, con la reducción del consumo de carne, ropa, electrodomésticos o desplazamientos.

Gómez alertó de que «estamos siendo indiferentes» y reclamó en primera persona la respuesta de las universidades. «Los desafíos son urgentes, pensemos en transformación y economía circular y mejoremos la capacidad de hacer mejor este país», concluyó.

La Universidad Carlos III está de actualidad por ser la elegida para la formación de la Princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes comenzará el próximo curso sus estudios de Ciencias Políticas. En el claustro de profesores del grado, entre otros, figuran analistas políticos mediáticos, dirigentes políticos de Más Madrid, asesores de Podemos y docentes abiertamente críticos con la Monarquía.