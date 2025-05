El Gobierno redobla el ataque a Israel como «país genocida»: Mónica García llama «valiente» a Sánchez

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado el «papel» del Gobierno de España frente al Estado de Israel y ha condenado como «masacre» en Gaza la respuesta de Israel al grupo terrorista Hamás tras el atentado del 7 de octubre de 2023. Este territorio palestino está administrado por los terroristas de Hamás desde 2007. El Gobierno ha redoblado este jueves su ataque a la nación hebrea como «país genocida»: Mónica García ha llamado «valiente» este jueves a Pedro Sánchez tras las acusaciones del presidente en el Congreso a Israel. García se ha pronunciado en un acto en la Pradera de San Isidro, este 15 de mayo. Allí ha acudido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Las declaraciones de Mónica García en Madrid en respaldo de Sánchez y contra Israel se han producido mientras la embajadora de España en Israel, Ana Salomón Pérez, estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. La representante española ha sido amonestada en respuesta a las palabras citadas anteriormente del presidente Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso. Entonces, el socialista se refirió a Israel como un estado «genocida».

«Somos gobierno occidental y el gobierno de Europa que se ha puesto al frente de la condena del genocidio de Israel, que se ha puesto al frente también de esa pena del Tribunal Penal Internacional y que ha reconocido al Estado de Palestina», ha indicado Mónica García.

La ministra ha destacado «la actitud valiente» del Gobierno de España y ha vuelto a condenar la masacre en Gaza que «no se puede consentir como civilización».

Sánchez señaló este miércoles en el Congreso que su Gobierno no comercia «con un Estado genocida», en respuesta a las acusaciones del portavoz del partido catalán Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de que el Ejecutivo español comercia «con un Estado genocida, como Israel».

«Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día desde esta tribuna especifiqué precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», indicó Sánchez.

Sus declaraciones responden a la polémica suscitada en España por la compra de armamento israelí en medio de la ofensiva que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza en respuesta a la masacre.

El pasado 24 de abril, Sánchez anunció la rescisión de un contrato de compra de balas a una empresa israelí para preservar la coalición con su socio de gobierno de izquierdas, Sumar. Se trataba de un contrato con la empresa IMI Systems para la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil española por importe de 6,6 millones de euros.

Tras el anuncio de la rescisión, Israel condenó la decisión, y acusó a Sánchez de anteponer sus intereses a la seguridad de los españoles. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su «condena firme» a la decisión de Pedro Sánchez de rescindir el contrato de compra de armamento, valorado en 6.642.900 euros. «El Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos y continúa poniéndose al lado equivocado de la historia, contra el Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes», indicó entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Pedro Sánchez ha utilizado en diferentes ocasiones la causa del territorio palestino de la Franja de Gaza, administrado desde 2007 por el grupo terrorista de Hamás, para elevar su perfil internacional. Incluso, miembros del Gobierno de Sánchez, como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, han cantado proclamas de Hamás, como que el futuro Estado de Palestina irán «desde el río hasta el mar». Esta frase significa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y defiende la desaparición del Estado de Israel, que se encuentra junto con los dos territorios palestinos, Cisjordania y la Franja de Gaza, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

La postura de Sánchez ha provocado en el pasado una crisis internacional con Israel tras amenazar al primer ministro Benjamín Netanyahu con reconocer el Estado de Palestina un mes después de la masacre de los terroristas de Hamás en Gaza en octubre de 2023.

La solución de los dos Estados, Palestina, a partir de los dos territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, e Israel, lleva décadas sobre la mesa de negociaciones. En cambio, la Unión Europea, Naciones Unidas y Estados Unidos, entre otros, se pronunciaron en contra de los tiempos y las formas de Pedro Sánchez, debido a la proximidad con la masacre terrorista de Hamás en Israel.