El Gobierno monta un ‘consulado móvil’ que recorre Buenos Aires para acelerar el derecho a voto de los nacionalizados

El consulado general de Buenos Aires iniciará en octubre una ronda de visitas a distintos viceconsulados para facilitar que los ciudadanos realicen determinados trámites, como el alta de matrícula consular, indispensable para que los nacionalizados adquieran el derecho a voto. Se trata del último paso del proceso de nacionalización que permite la posibilidad de acceder al sufragio.

La medida pretende agilizar la carga del consulado general y permitir así que los ciudadanos realicen sus trámites de una forma más ágil. Cabe recordar que el consulado de Buenos Aires concentra el mayor número de solicitudes de nacionalidad por la conocida como Ley de Nietos, hasta 645.000 peticiones. En todo el país supera el millón.

Una circunstancia de la que presume el Partido Socialista. El senador César Mogo, actual responsable del PSOE en el Exterior, aplaudió recientemente durante una vista en Buenos Aires, el impacto de la ley: «Cuando se culmine el proceso, los españoles residentes en Argentina serán la tercera o cuarta provincia española, después de Madrid y Barcelona». En realidad, el senador quería decir ciudad y no provincia, pues, según los datos demográficos, así es. «Fíjese qué importante», proclamó Mogo en una entrevista en el programa de la televisión argentina Mañanas Picantes.

OKDIARIO viene revelando en exclusiva el impacto del proceso de nacionalización masiva emprendida en 2022 a través de la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

Este periódico ha desvelado cómo los consulados nacionalizan a descendientes de falsos exiliados. Es decir, de emigrantes que partieron de España por razones económicas y no políticas, pese a que la ley se concibió precisamente para reconocer a los descendientes de los españoles que habían tenido que salir de España por la Guerra Civil y el franquismo.

Fue la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, la que -en una interpretación libre de la ley- amplió extraordinariamente su alcance. La realidad es que, según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad, de los cuales se han resuelto favorablemente más de medio millón de expedientes. Entre los solicitantes se incluyen descendientes de emigrantes del siglo XIX.

OKDIARIO ha desvelado la estrategia del PSOE de movilizar el voto emigrante de las «provincias pequeñas», donde menos papeletas les separan del Partido Popular, así como los actos masivos de jura de la nacionalidad que organizan los consulados y que en ocasiones superan el millar de participantes.