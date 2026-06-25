El cónsul de Buenos Aires que controla 650.000 nacionalizaciones del ‘exilio’ defiende a Sánchez del «linchamiento» del PP

José María Ridao es, desde agosto de 2024, el cónsul general de España en Buenos Aires. Está al frente del consulado que tramita el mayor número de solicitudes de nacionalización por la conocida como Ley de Nietos. Sólo en Buenos Aires se están gestionando más de 650.000 peticiones de nacionalidad por parte de descendientes de emigrantes españoles. Ridao presenta una notable trayectoria como diplomático y también como escritor y periodista, pues formó parte del consejo editorial de El País y, en 2019, fue incluso adjunto a la dirección. En este periódico volcó sus análisis políticos, habitualmente con críticas al Partido Popular, al que llegó a acusar de un «linchamiento» hacia Pedro Sánchez.

Así lo hizo, pocos días antes de las elecciones generales de 2023, en la tribuna La España feroz, en la que criticaba que el Partido Popular no había «desarrollado una campaña electoral» sino «el acto final de uno de los más descarnados linchamientos políticos contra un presidente de Gobierno desde la aprobación de la Constitución en 1978, quizá sólo comparable al que padeció Felipe González». Según el ahora cónsul, los populares siempre han «combatido» al PSOE «con una inquina desproporcionada».

«Para el Partido Popular, Pedro Sánchez no ha sido un adversario político durante los cinco años que lleva al frente del Gobierno (…) lo que el Partido Popular ha pretendido hacer de él es algo infinitamente más devastador para la convivencia entre españoles: un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio contra el que cualquier recurso puede y debe ser empleado, ensañándose con su persona, ya que con el balance político, económico y social de su gestión no existen verdaderas razones para hacerlo», proseguía el citado artículo.

En opinión de Ridao, el PP se ha dejado «arrastrar por una desmedida ambición de alcanzar el poder a cualquier precio»: «El problema último reside en que el Partido Popular se propone pactar, llegado el caso, contra la ultraderecha».

Y concluía: «Los ciudadanos votan por lo que creen y por la España que quieren sin ser por ello ni mejores ni peores españoles: ése es el más elemental derecho que estrategias como la que ha seguido el Partido Popular del ‘¡váyase, señor González!’ de la traición a los muertos o, ahora, de Sánchez o España, nunca ha terminado de reconocer».

En otro artículo, tras las elecciones, denunciaba que el PP «confunde deliberadamente ser la fuerza más votada en unas elecciones con haberlas ganado».

2,6 millones de ‘nuevos españoles’

Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por la autodenominada Ley de Memoria Democrática, y ya se han aprobado 557.709. Argentina está a la cabeza, seguido de México, Brasil, Cuba y Miami.

La cuestión más polémica de este proceso es el impacto de las nacionalizaciones en el censo electoral. El PSOE es consciente de este potencial y su estrategia pasaría por captar a los nuevos españoles de «provincias pequeñas», donde menos votos les separan del PP, como reveló un vídeo publicado por OKDIARIO.

Una vez obtenida la nacionalidad española, el nuevo nacionalizado debe inscribirse en el censo para poder votar. Para ello debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral, en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España». Apenas tiene que justificar su elección, pues el formulario sólo indica que el solicitante puede «aportar los documentos que considere oportunos» para justificar esta decisión.

El voto CERA ha demostrado ya su relevancia en las últimas elecciones. Pese a las amplias victorias del PP, el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

En este marco, el PSOE no oculta que su vocación con la Ley de Nietos es ampliar el número de nacionalizados a «todo» descendiente de español.

Aunque la Ley de Memoria Democrática concedía el acceso a la nacionalidad únicamente a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura, una instrucción posterior extendió ese derecho a los familiares de los emigrantes que salieron de España por otras razones, es decir, sin ser exiliados políticos, e incluso con anterioridad a la Guerra Civil.

OKDIARIO viene revelando cómo descendientes de emigrantes aspiran a la nacionalidad documentando su origen español con documentación del siglo XIX. Argentina tendrá más españoles -con derecho a voto- que «el 95%» de las ciudades españolas.