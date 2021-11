El Ministerio de Igualdad ha gastado 53.542 euros en dos charlas sobre el machismo en los algoritmos, es decir, los códigos informáticos que rigen el funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas. El contrato lo firmó la responsable del PSOE que gestionó el Instituto de las Mujeres antes de la llegada de Irene Montero, pero la ejecución se ha llevado a cabo en septiembre, ya con la alto cargo de Podemos al frente del Ministerio.

El título de la primera jornada fue «Justicia Algorítmica en Clave de Género». El debate se celebró a través de videoconferencia con las ponentes desde sus casas. Allí se defendió la idea del Ministerio de que los algoritmos tienen «un sesgo machista» que perjudica a las mujeres.

Los pliegos del contrato recogen que la «la empresa adjudicataria (la consultora Amb Piensa S.L.) se encargará de la organización de dos seminarios sobre género y tecnología con el objetivo de analizar y dar a conocer las necesidades de las mujeres en los ámbitos de ciencia y tecnología y difundir y visibilizar las iniciativas desarrolladas por mujeres en estos ámbitos». El objetivo de asistentes a cada jornada «se estima en 100 personas». Por tanto, por persona los dos seminarios costarían 267 euros por cabeza.

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, criticó que los avances tecnológicos llegaban más tarde a necesidades exclusivas de las mujeres como el parto. También señaló que algunos sistemas de inteligencia artificial no reconocen las voces más agudas de las mujeres o están entrenados sólo para reconocer las caras de hombres blancos. Igualmente aseguró que los protocolos ante casos de infarto están pensados para hombres.

Morillas fue concejal de IU en Málaga y diputada provincial. En su blog, que cerró tras entrar en política, realizó un alegato en defensa de las «brujas», a las que definió como «víctimas durante más de dos siglos de un feminicidio perpetrado por el poder». En el Ayuntamiento de Málaga, exigió en 2014 al alcalde popular Francisco de La Torre que buscara un solar en el polígono industrial Guadalhorce para que las prostitutas puedan ejercer «en condiciones de higiene y seguridad». «Las prostitutas son víctimas y necesitan el apoyo del Consistorio», aseguró.

Resolución sobre los seminarios sobre machismo en los algoritmos. (Clic para ampliar)

Este seminario esgrimió que «las tecnologías de la inteligencia artificial (IA) no deberían reproducir las brechas de género que existen en el mundo real y los riesgos de discriminación asociados». «Aunque los avances tecnológicos parecen que son objetivos y neutros, no lo son, por eso es muy importante que los sistemas de IA no reproduzcan prejuicios y discriminaciones. Al contrario, si se diseñan adecuadamente, los sistemas de IA deberían contribuir a reducir los prejuicios y la discriminación estructural existente», recoge el programa de esta ponencia.

El seminario se celebró en la mañana del 22 de septiembre a través del perfil oficial del Instituto de las Mujeres. La ponencia estaba dirigida «a mujeres de asociaciones, tecnólogas, empresarias, personal universitario y de la administración, y público en general».

Entre las ponentes, la doctora en Políticas Tecnológicas y presidenta de la Fundación Éticas, Gemma Galdón; la física, filósofa y Premio Extraordinario de Fin de Grado Lucía Ortiz; la ingeniera y programadora informática Margarita Padilla; el director de Investigación en el Instituto de IA Experiencial Northeastern University (EEUU) Ricardo Baez; el investigador postdoctoral del grupo de Investigación Género y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña, Sergi Yanes, y la fundadora y directora ejecutiva de The Ethical Tech Society, Lorena Jaume-Palasi.

Para justificar la organización del seminario, el Ministerio de Irene Montero citó a la UNESCO que «está trabajando en una propuesta donde señala que las tecnologías de la IA no deben reproducir las brechas de género que existen en el mundo real, en particular en lo que respecta a los salarios, la representación, el acceso y la difusión de estereotipos. Es necesario adoptar medidas políticas, incluida la discriminación positiva, para evitar estos grandes escollos».

También Igualdad apeló al Libro Blanco de Inteligencia Artificial elaborado por la Comisión Europea. «Se pone de manifiesto como estos sistemas conllevan una serie de riesgos de discriminación por razón de sexo, etnia, clase u otros, así como dificultades para determinar responsabilidades y retrotraer los efectos de las decisiones tomadas por los sistemas de IA», señala el programa.

Otros gastos

A este seminario sobre el machismo en los algoritmos hay que añadir otros estudios llamativos realizados por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Fue célebre el que se elaboró sobre la «opresión del color rosa sobre las niñas» por 17.000 euros.

Otro destacado fue el informe en el que analizó las series de producción española desde una «perspectiva de género». El estudio, que costó 18.107 euros, criticaba por ejemplo que las actrices sean de una «belleza extraordinaria, con un maquillaje y efectos que las hace todavía parecer más bellas».

También cabe recordar el informe sobre las personas no binarias en España, es decir, que no se sienten ni hombres ni mujeres. El trabajo supuso un desembolso de casi 15.000 euros.